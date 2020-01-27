Актриса Серафима Низовская рассказала об отдыхе и новых проектах

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27 января 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

Серафима Низовская, фото из личного архива актрисы

Поскольку с зимой в этом году в Москве явно не задалось, популярная актриса Серафима Низовская («Молодежка») решила отправиться на горный курорт в "Роза Хутор". Актрисе повезло - погода была солнечной, поэтому с вершины Роза Пик можно было даже увидеть море. Но самым главным во время отдыха, конечно же, стало катание на лыжах. О своих впечатлениях от поездки, отношении к социальным сетям, своем ремонте и планами на будущее Серафима Низовская поделилась с "Аргументами недели".

Я пять лет подряд ездила весной в Сочи - именно там проходил финал соревнований по футболу между детьми из детских домов и школ интернатов. А вот на «Розу» добралась один раз, в позапрошлом году, и, к сожалению, только до середины - до Горной Олимпийской деревни. К тому же, ездила весной, а очень хотелось посмотреть, как там все происходит зимой, насколько это полноценный горнолыжный курорт, какие есть плюсы и минусы», - поделилась Низовская.

На лыжах актриса каталась второй раз. Первый был в Австрии, когда Серафима ездила туда со старшим сыном Гектором на новогодние праздники. Но об этой поездке у артистки остались не очень приятные воспоминания. Эмоции от отдыха и катания были подпорчены плохими погодными условиями.

«Каждый день была жуткая пурга, солнце ни разу не вышло. У меня в той поездке было полное ощущение того, что происходит борьба - с собой, со стихией, с тем, чтобы влезть экипировку, подняться в горы, кататься, держать лицо... При этом удивительно, что Гектору очень понравилось. Он давно хотел встать на лыжи, и абсолютно не видел преград вокруг; каждый день вставал, одевался, шел... Я не узнавала своего ленивого и не очень спортивного по натуре сына! Сама же я катаюсь не очень хорошо; в какой-то момент просто стала посередине горы и сказала: «Дальше не поеду и все тут!». У меня в тот момент была самая настоящая паника - как добраться вниз? Хотелось закричать: « Все, заберите меня отсюда на санях!". В этот же раз все было прекрасно. Погода, солнце, атмосфера! У меня аллергия на холод, а здесь комфортный климат: достаточно тепло, температура -2. То, что надо! Сыну тоже понравилось, только он сказал: «Мало!»

Снятие усталости и полное расслабление, оказывается, непростое дело. Можно до бесконечности нежиться в ванной и снимать стресс в СПА - салоне. Но вот заядлые путешественники предпочитают краткосрочные поездки. Между прочим, даже психологи подтвердили пользу для организма именно недолгого отпуска, продолжительностью не более трех дней. Актриса тоже рассказала нам о том, что для нее является отдыхом мечты.

«Мы ведь живем и работаем в Москве, поэтому вариантов нет - нужно быстро входить в рабочий ритм. Никто не спросит: «Может, тебе надо выдохнуть, настроиться?». Такого нет. Только выезжаешь за пределы аэропорта, сразу принимаешься за дела. Хорошо, что была возможность хотя бы на три дня вырваться из круговорота дел и забот, немного отдохнуть.

Порой трудно оставаться энергичным и сосредоточенным на протяжении рабочего дня — часто, к вечеру, наблюдается спад продуктивности. И становится интересно: откуда же взять столь необходимую энергию для работы?

«С усталостью борюсь в лежачем положении. Мне, чтобы восстановиться, надо или куда-то уехать, или просто сутки отлежаться в закрытой комнате, когда никто не дергает, где рядом книга или хороший фильм. Так и восстанавливаюсь. А еще очень балансируют дети. Ведь практически всегда есть какие-то дела, связанные с ними», - делится актриса.

Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь, став неотъемлемой частью Всемирной паутины. Спорить о пользе или вреде такого общения можно долго, но факт остается фактом - сейчас многие поглощены виртуальным общением. Медики полагают, что подобные ресурсы могут управлять сознанием слабых личностей. Учёные считают: от 5% до 10% пользователей сети можно причислить к группе интернет - зависимых. Такие люди часто начинают путать, где реальность, а где виртуальность, начиная жить мечтами и проблемами сетей Но Серафима Низовская относится к этому спокойной и утверждает: лайки – это не главное!

«Instagram появился у меня достаточно поздно, я долгое время не понимала эту социальную сеть. Вначале публика, которая просматривала страницу, была достаточно молодой, 13-17 лет. Потом, в связи с какими-то достаточно острыми моими постами, аудитория поменялась. Сейчас она более взрослая, никто уже не ругается по поводу моих вредных привычек, каких-то откровенных фотографий или острых высказываний. На самом деле я не особо активна, не выкладываю каждый день посты, сторис, не веду блогов, рассказывая о каждом шаге жизни. К тому же, на это просто иногда жалко времени. Ты сидишь в хорошей компании, обсуждаешь важные вещи, вокруг хорошая атмосфера и доставать в этот момент телефон со словами «сейчас я сниму сторис», я считаю некорректным. Слишком много сейчас людей, которые выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение. Я точно не из их числа. Сыновья тоже относятся к соцсетям с неодобрением, много раз нужно спросить разрешение их снять, выставить, особенно младшего, который практически всегда против. Я уверена, что не все нужно показывать. К лайкам, которые сейчас важны, отношусь совершенно спокойно. Они ведь, по сути, ничего не дают, если ты не занимаешься блоггингом, не зарабатываешь на рекламе. Но ведь для этого нужно выбрать свое направление, быть бьюти-блогером, фитнес-блоггером, и так далее. И самое главное, развиваться в этом. Но я совершенно не хочу вставать в ряд бьюти – блоггеров», - отмечает Серафима.

В современном мире порой кажется, что прожить без мобильного телефона невозможно. Если человек без него, то может показаться, что он отрезан от друзей, от семьи, от всего мира и происходящего. Однако, актриса Низовская, уверена: она сможет прожить без телефона!

«Можно, конечно, прожить без мобильного телефона. Ведь раньше же как-то жили! Но не могу не признать, что сейчас в этом гаджете находится практически все: работа, договоры, детские чаты и театральные чаты в Вотсаппе, фотографии, книги, фильмы… Иногда так устаешь от этих бесконечных сообщений, что хочется просто выключить телефон и хоть немного отдохнуть от него, - признается актриса.

Современный человек ведет активный образ жизни, часто стрессовый. День за днем внутри накапливается напряжение, которое не спешит уходить даже на выходных. Перед сном навязчивые мысли не дают покоя. Поэтому, многие практикуют медитации для того, чтобы расслабиться.

«Я в последнее время забросила медитации, которыми одно время очень увлекалась. Они хорошо помогают в нашей интенсивной жизни, особенно когда находишься в нервном напряжении. Сейчас хочу снова вернуться к этой практике. Ищу на это время и возможности», - говорит Серафима.

Актриса утверждает: она из тех людей, которые не могут снимать жилье, жить в чужом помещении. Низовская может приехать в гостиницу на отдых, но уже через два дня захотеть вернуться домой. Вот и сейчас, когда в ее новой квартире идет ремонт, Серафима вместе с сыновьями, собакой и двумя котами, вынуждена жить у знакомых.

« Я долго продавала свою двухкомнатную квартиру. У нас был прекрасный двор, там мы обзавелись друзьями, атмосфера замечательная. Это был наш мини-мирок. И я решила: раз не продается, то и не надо. Будем жить там, где жили, вместе с моим кумом и другими близкими людьми. Но тут неожиданно появился покупатель и мне нужно было срочно искать себе новую квартиру. Посмотрела около двадцати вариантов и нашла - на последнем этаже, как и мечтала. Но, самое главное, ровно на одну комнату больше, ведь нужна была именно трешка: комната мне и моим сыновьям по комнате. Они растут и каждому уже необходимо свое пространство. Начался ремонт. Последний этаж оказался реально последним, да и квартирой это назвать сложно, скорей, мансардным помещением. Милые люди, которые продали мне эту квартиру, видимо, забыли об этом сказать. Только начав ремонт, я узнала все "прелести", которые ожидают меня в обозримом будущем. Дом построен в стиле конструктивизма; начало строительства было в 1933-м году, а сдан в 1940-м. Создавали его сразу два архитектора, потом достраивали уже другие , в итоге в доме все перепутано так, что нет квартир с одинаковыми планировками и коммуникациями. Даже размер окон в нашем доме разный! Мне очень повезло с моим прорабом. Когда он зашел в мою новую квартиру, то с восторгом сказал: « Какой классный объект, как все сложно, я хочу здесь работать!» У него ведь никогда такого не было, человек признавался, что очень надоело в обычных типовых домах делать ремонт. А тут очень много технических вопросов, которые нужно решать. Например, у меня сразу три стояка с водой. Зачем? Понятия не имеем ни я, ни прораб. Или вот - в квартире холодно, плохо греют батареи, значит, нужно их менять, но при этом понять, где перепутаны входящие и выходящие перемыкания... Не ремонт, а сплошная головоломка", - смеется актриса.

Также Серафима Низовская поделилась забавным исчезновением бригады, которая делала в ее новой квартире крышу.

«В нашем доме протекает крыша. Было написано письмо в соответствующие службы, после чего прибыла бригада кровельщиков. Какое-то время они активно возились на крыше, а потом вдруг пропали. Вместе с инструментами и кровлей. Их не было месяца полтора, мы уже потеряли было всякую надежду, как вдруг они снова вернулись. Просто какие-то «перелетные птицы»! Жильцы нашего дома и я вместе с ними с нетерпением ждем, что же будет дальше,- смеется Низовская. - Доделают они нам крышу или снова исчезнут?"

Но несмотря на трудности, Серафима не теряет оптимизма. Да, и скучать некогда- любимая работа ждет. Актриса с удовольствием поделилась своими нынешними проектами.

«Сейчас я задействована в пятом и шестом сезонах сериала «Ищейка" для Первого канала. Там у меня характерная роль, чему я бесконечно радуюсь. В театре (Электротеатр "Станиславский" - прим.) также идет активная жизнь, выпустили недавно постановку «Пиноккио» по пьесе Андрея Вишневского, которая состоит из двух частей. Первый спектакль называется «Лес», второй «Театр». В пьесу заложено пять спектаклей, выпустили пока два, эдакий театральный мини-сериал. Жанр - мистерия. Я играю одного из ведущих персонажей, которого зовут Ремаркер». Все секреты раскрывать не буду, но, на мой взгляд, получилось достаточно интересно!"