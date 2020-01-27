Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Заключенный курганского СИЗО пожаловался на дорогие продукты

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Заключенный курганского СИЗО пожаловался на дорогие продукты
Фото: pixabay.com

В пресс- службе УФАС рассказали, что в Кургане заключённый пожаловался на высокие цены в магазине, который находился на территории СИЗО. Мужчина отметил, что стоимость продуктов значительно отличается от других магазинов.

«В жалобе указано, что цена на отдельные продукты, например, масло, напитки, иные товары, находящиеся в ассортименте магазина при следственном изоляторе №1, выше, чем в обычных магазинах», - утонили в ведомстве.

В УФАС объяснили, что компания ФГУП «Промсервис», которая занимается торговлей в исправительных учреждениях, заключила контракт с частным предпринимателем, с которым согласовала цены на продукты. При этом «Промсервис» получал вознаграждение 6-20% от стоимости проданных товаров.

«Таким образом, завышенная стоимость продовольственных товаров в СИЗО-1 могла являться следствием заключения указанного договора комиссии», - отметили там.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В пресс-службе ФСИН заявили, что не занимались вопросами ценообразования.

Ранее сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке. 

БА

//картина дня

В мире

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан