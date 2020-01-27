Заключенный курганского СИЗО пожаловался на дорогие продукты

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27 января 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

В пресс- службе УФАС рассказали, что в Кургане заключённый пожаловался на высокие цены в магазине, который находился на территории СИЗО. Мужчина отметил, что стоимость продуктов значительно отличается от других магазинов.

«В жалобе указано, что цена на отдельные продукты, например, масло, напитки, иные товары, находящиеся в ассортименте магазина при следственном изоляторе №1, выше, чем в обычных магазинах», - утонили в ведомстве.

В УФАС объяснили, что компания ФГУП «Промсервис», которая занимается торговлей в исправительных учреждениях, заключила контракт с частным предпринимателем, с которым согласовала цены на продукты. При этом «Промсервис» получал вознаграждение 6-20% от стоимости проданных товаров.

«Таким образом, завышенная стоимость продовольственных товаров в СИЗО-1 могла являться следствием заключения указанного договора комиссии», - отметили там.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В пресс-службе ФСИН заявили, что не занимались вопросами ценообразования.

Ранее сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке.