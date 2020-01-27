Эколог раскрыл последствия

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27 января 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YLE

Фото: pixabay.com

Директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен рассказал о последствиях, к которым могут привести «бесснежные зимы». По его словам, это негативно отразится на природе в дальнейшем.

Эколог отметил, что такая зима приведет к уменьшению урожая летом, а также исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых. По его словам, они размножаются в прудах, которые образуются из-за таяния снега, а при недостатке снега у них не будет среды для размножения - в результате птицам нечем будет питаться.

Сааринен добавил, что бесснежная зима приведет к проблемам с урожаем, т.к. снежный покров является источником влаги для почвы и оберегает озимые посевы от ветра и переохлаждения. Он привел в пример ягоды черники, которых в этом году будет, скорее всего, значительно меньше.

Однако эксперт считает, что бояться кардинальной смены климата не стоит.