Латвийский публицист: Бегать в поместье, чтобы поцеловать ручку господину барину, это так по-латышски!

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26 января 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский публицист Марис Краутманис, фото соцсети

Новому правительству Латвии исполнилось год! Господа из парламента отметили данное событие празднично и весело! А как иначе? Столько «навертеть» за год! Даже непробиваемые латвийцы и то вздохнули с ...горечью. Кстати, недовольны новым правительством не только русскоязычные граждане, но и латыши. Великолепно и метко подвел итоги работы нового правительства для латвийских СМИ публицист Марис Краутманис.

«Правительству г-на Кариньша исполнилось год. Как же не радоваться, если удалось проделать такую работу, о какой прежние правительства и подумать не осмеливались! За два десятилетия не один деятель пытался забраться на стеклянную гору с мыслью, что правительству надо забрать себе власть в управлениях крупными портами и вытолкнуть оттуда самоуправление, которые мешаются под ногами и не позволяют распоряжаться, как хочется. Скатывались с горы! Но при правительстве Кариньша это было сделано за день! С получасовым перерывом между первым и вторым чтениями поправок к закону о портах. Используя американские санкции против главы Вентспилса г-на Лембергса, самоуправления были вышвырнуты из управления Вентспилсского свободного порта, а заодно из Рижского свободного порта. Никакой правовой основы для такого рейдерства нет! В условиях развитой законности достаточно несколько раз повторить «сеть коррупции», и больше ничего доказывать не нужно!

Надо же понимать, что мир меняется, что Россия строит свои порты и не хочет больше направлять много транзитных грузов через Латвию. Так что железнодорожникам следует обращаться с претензией к Владимиру Путину, а не к г-ну Кариньшу или министру сообщения Талису Линкайтсу, у которого транзит вообще не в приоритете. А у уволенных железнодорожников будет теперь много времени, чтобы посмотреть, как меняется мир!

Многие министры «старательно» работают в своей сфере. Министр образования г-жа Шуплинска нечеловеческими усилиями делала все возможное, чтобы посильнее уязвить Латвийский университет, оспаривая законность избранного ректора. Ей не удалось испортить имидж главного учебного заведения Латвии! Студенты продолжают поступать в ЛУ!

Что касается министра юстиции Яниса Борданса, то он отличился ярким талантов в эпистолярном жанре: написал жалостливое письмо иностранным посольствам о том, сколько ужасов встречается в судебной системе Латвии. А еще Борданс путешествует! Побывал в министерстве США, и так сложилось, что вскоре его посещения Минфин США обложил санкциями мэра Вентспилса Лембергса! Да, бегать в поместье к господину барину, чтобы поцеловать ручку и пожаловаться на соседа, так мило, так по-латышски! Кстати, в Америку г-н Борданс полетел, но, видимо, ему не хватило денег на билет до Дании, чтобы поговорить о судьбе гражданки Латвии, у которой серьезнейшее положение с ребенком. Но, что такое одна латвийская гражданка? Если министр начнется интересоваться бедами граждан, то у него не останется времени на строительство Законности!

«Законность и справедливость» - новый лозунг г-на Кариньша! Правительство Кариньша много сделало за год, и надо думать, что оно нас многим еще удивит!»

Вот в такой «законности» проживают латвийцы! И задают извечно русские вопросы: «Кто виноват, господа? И что нам делать теперь?»

Сами виноваты! Надо было думать головой, когда шли на выборы!

Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива!