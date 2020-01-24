Латвийский политолог: Мы уже летом увидим кризис правительства

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24 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Политолог Илга Крейтусе, фото соцсети

Правительству премьер-министра Латвии исполнился год. Чем запомнился этот год? Митингами и забастовками учителей, врачей. Увеличением финансирований партий. Закрытием больниц, увольнением людей. На данном фоне небольшие успехи правительства, увы, не так заметны. Что не так в правительстве Кришьяниса Кариньша? На данную тему поговорила с латвийскими СМИ экс-спикер Сейма, политолог Илга Крейтусе.

«Премьер-министр г-н Кариньш слишком мягко руководит правительством. Не реагируя на их ошибки. Такое мягкое поведение приводит только к тому, что министры могут делать, что хотят. Что происходит, например, в системе образования? Как преподаватель высшей школы я очень сочувствую Латвийскому университету. А Кариньшу – все равно! Мы даже не знаем, а есть ли в ЛУ законный ректор? И все это тянется, тянется… А мы говорим об изменениях и реформах. Ни одну вещь не могут довести до конца. А Кариньшу главное, чтобы всем было хорошо. Такое мягкое отношение может привести к кризисной ситуации. Я думаю, что пройдет еще полгода и мы почувствуем это. То, что сейчас происходит с железной дорогой, где полторы тысячи уволенных – не все! Мы еще не знаем, как нам это аукнется. Думаю, что полгода мы сможем мирно продержаться, но к лету кризисная ситуация назреет. И спокойствие Кариньша ему не поможет».

Заманчивая перспектива, однако!

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