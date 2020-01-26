Найдена связь между сменой правительства и майонезом

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26 января 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Финляндии выявили неожиданную связь между отказом граждан РФ от майонеза и сменой российского правительства. Расследование провел финский журналист Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен.

Автор выразил обеспокоенность в связи с падением спроса на известную заправку. Журналист полагает, что снижение любви россиян к майонезу связано с набирающей популярность тенденцией на здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Во-вторых, в некоторых регионах страны майонез могли перестать покупать потому, что на него "просто нет денег", считает журналист: "Так что в росте недовольства ничего неожиданного нет", - отметил Ниемеляйнен.

По мнению финна, смена российского правительства произошла из-за митингов и забастовок россиян, которым не нравится уровень жизни в стране: люди стали меньше поддерживать российских политиков и чиновников.

Журналист считает, что смена кабинета министров в Российской Федерации - есть ни что иное, как попытка укрепить доверие жителей к российским властям и отвлечь внимание от проблем с майонезом и бедностью.

Отметим, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение об отставке правительства Дмитрия Медведева принималось на фоне задач, поставленных президентом страны.