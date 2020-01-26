СК России прекратил уголовное преследование бывшего главы «Роснано»

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26 января 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Леонид Меламед. Фото с сайта "Роснано"

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда, который являлся фигурантом дела о растрате 220 млн рублей.

Дело возбудили в 2009 году и закрыли спустя 10 лет за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям.

Меламед и бывший финансовый директор компании Святослав Понуров обвинялись в совершении растраты, им грозило до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Третьим фигурантом дела являлся бывший заместитель гендиректора компании Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Срок давности по этой статье составляет 10 лет.

По версии следствия, для подготовки хищения средств, Меламед принял на работу Малышева и Понурова, затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году Понуров, являясь председателем тендерного комитета, обеспечил победу в конкурсе одной из фирм, после чего разработал проект договора об оказании услуг. Акты приемки согласовывались Понуровым, утверждались Малышевым, после чего Понуров подписывал предъявляемые счета к оплате.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2009 года средства компании в сумме более 220 млн рублей были необоснованно израсходованы.