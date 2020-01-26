Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Адыгее опровергли информацию о нападении медведя на ребенка в одном из туркомплексов

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее опровергли информацию о нападении медведя на ребенка в одном из туркомплексов
Медведь Афанасий. Фото: соцсети

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что медведь Афанасий, которого привезли в вольер одного из популярных туристических комплексов Адыгеи, выбрался из клетки и напал на ребенка.

Руководители туробъекта назвали эту информацию фейком и пригласили всех желающих убедиться, что медведь по-прежнему живет в вольере, как и два других.

В полиции Майкопского района Адыгеи, где расположен туркомплекс сообщили, что никакой подобной информации не получали. Нет официальных сообщений ни от республиканского Минздрава, ни от МЧС.

Медведя Афанасия привезли в туркомплексов в Адыгею из Краснодара. В прошлом году животное везли в качестве подарка на свадьбу, но молодожены от такого презента отказались. Медведь некоторое время жил в тесной клетке и тогда краевые ведомства, отвечающие за охрану природы, договорились с туркомплексом в Адыгее, где уже живут два медведя.

Тех в свое время маленькими медвежатами принесли инспекторы Кавказского заповедника – в природе эти мишки не выжили бы. Та же история и с Афанасием, которого теперь нельзя выпускать в дикую природу.

ДВа

//картина дня

Общество

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о готовящейся новой системе оплаты труда врачей. По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медработников представят в апреле.

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных Штатов, да так тут и остался. Теперь стал независимым корреспондентом…

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке. Вполне рядовое мероприятие, если…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Павел Филимоненко работает артистом в цирке, который оказался на гастролях в той самой Ухани, где появились первые заражённые коронавирусом. Парень рассказал, как…

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой схемой" и пообещал…

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.