В Адыгее опровергли информацию о нападении медведя на ребенка в одном из туркомплексов

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26 января 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Медведь Афанасий. Фото: соцсети

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что медведь Афанасий, которого привезли в вольер одного из популярных туристических комплексов Адыгеи, выбрался из клетки и напал на ребенка.

Руководители туробъекта назвали эту информацию фейком и пригласили всех желающих убедиться, что медведь по-прежнему живет в вольере, как и два других.

В полиции Майкопского района Адыгеи, где расположен туркомплекс сообщили, что никакой подобной информации не получали. Нет официальных сообщений ни от республиканского Минздрава, ни от МЧС.

Медведя Афанасия привезли в туркомплексов в Адыгею из Краснодара. В прошлом году животное везли в качестве подарка на свадьбу, но молодожены от такого презента отказались. Медведь некоторое время жил в тесной клетке и тогда краевые ведомства, отвечающие за охрану природы, договорились с туркомплексом в Адыгее, где уже живут два медведя.

Тех в свое время маленькими медвежатами принесли инспекторы Кавказского заповедника – в природе эти мишки не выжили бы. Та же история и с Афанасием, которого теперь нельзя выпускать в дикую природу.