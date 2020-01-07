Девушка из Воронежа накануне своего 30-летия попаталась сделать селфи в горах Адыгеи, но соралась и погибла

//Общество 13+

7 января 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Первой жертвой в горах Адыгеи в новом году стала туристка из Воронежа, которая попыталась сделать селфи на смотровой площадке в районе Азишской пещеры, но сорвалась в пропасть и разбилась.

«Шансов выжить у девушки не было – она упала с высоты 50 метров», – рассказали в главном управлении МЧС по Республике Адыгея.

Как выяснилось, девушка погибла накануне своего 30-летия. Это не первый случай гибели в горах Адыгеи жителей Воронежа. В октябре 2016 года в районе плато Лаго-Наки житель Воронежской области упал в пропасть со смотровой площадки и разбился.

В республиканском МЧС рассказали, что гибель девушки из Воронежа стала вторым трагическим случаем за последние 10 дней. 28 декабря 2019 года с обрыва упала пара молодых людей, приехавших отдохнуть в Адыгею из Краснодара. Молодой человек выжил, а девушка скончалась от полученных травм.

«Адыгею считают не самым экстремальным с точки зрения путешествий местом. Такое мнение часто притупляет бдительность отдыхающих, а горы не прощают невнимательности», – говорят спасатели Адыгейского ПСО.

В 2015 году в результате несчастного случая погиб зампредседателя спорткомитета Таганрога. Его тело полицейские нашли в 500 метрах от самого популярного экскурсионного объекта Адыгеи – Хаджохской теснины. Двумя годами ранее здесь же на одной из смотровых площадок «нарушилась конструктивная целостность ограждения» и 29-летняя майкопчанка разбилась, упав в ущелье.

В октябре 2017 года в предгорьях республики упал мотодельталёт. В результате катастрофы погибли пилот и его пассажирка, приехавшая на отдых из Сочи.