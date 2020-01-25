Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

У госпитализированных в Иркутске не выявили коронавирус

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

У госпитализированных в Иркутске не выявили коронавирус
фото: соцсети

Госпитализированные в Иркутске граждане Китая, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, заразились гриппом типа А, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее пять студентов Байкальского государственного университета из Китая были госпитализированы с признаками респираторного заболевания. Общежитие закрыли на карантин. Однако анализы показали, что у пациентов сезонный грипп.

В связи с отсутствием угрозы на распространение нового смертельного вируса с общежития Байкальского государственного университета был снят карантинный режим. Отмечается, что все пациенты медучреждения вскоре будут выписаны.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа заявил об ускорении распространения нового коронавируса.

АС

//картина дня

Общество

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о готовящейся новой системе оплаты труда врачей. По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медработников представят в апреле.

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных Штатов, да так тут и остался. Теперь стал независимым корреспондентом…

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке. Вполне рядовое мероприятие, если…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Павел Филимоненко работает артистом в цирке, который оказался на гастролях в той самой Ухани, где появились первые заражённые коронавирусом. Парень рассказал, как…

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой схемой" и пообещал…

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.

//новости ан

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…