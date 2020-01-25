У госпитализированных в Иркутске не выявили коронавирус

//Общество 13+

25 января 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Госпитализированные в Иркутске граждане Китая, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, заразились гриппом типа А, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее пять студентов Байкальского государственного университета из Китая были госпитализированы с признаками респираторного заболевания. Общежитие закрыли на карантин. Однако анализы показали, что у пациентов сезонный грипп.

В связи с отсутствием угрозы на распространение нового смертельного вируса с общежития Байкальского государственного университета был снят карантинный режим. Отмечается, что все пациенты медучреждения вскоре будут выписаны.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа заявил об ускорении распространения нового коронавируса.