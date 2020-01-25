МЧС уточнило число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Калужской области

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25 января 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Представители регионального управления МЧС уточнили число пострадавших паломников в результате ДТП с автобусом в Калужской области на трассе Козельск - Калуга. По данным калужских спасателей, восемь пострадавших госпитализированы.

Пострадавшие направлены в центральную районную больницу Козельска и в областную клиническую больницу Калуги.

В Калужской области перевернулся автобус с паломниками из Москвы, которые возвращались из монастыря Оптина Пустынь.

В Козельском районе развернут пункт временного размещения, пассажиры экскурсионного автобуса обеспечены горячим питанием. За ними из подмосковного города Ступино выехал другой автомобиль.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.