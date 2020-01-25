МЧС уточнило число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Калужской области

Представители регионального управления МЧС уточнили число пострадавших паломников в результате ДТП с автобусом в Калужской области на трассе Козельск - Калуга. По данным калужских спасателей, восемь пострадавших госпитализированы.
Пострадавшие направлены в центральную районную больницу Козельска и в областную клиническую больницу Калуги.
В Калужской области перевернулся автобус с паломниками из Москвы, которые возвращались из монастыря Оптина Пустынь.
В Козельском районе развернут пункт временного размещения, пассажиры экскурсионного автобуса обеспечены горячим питанием. За ними из подмосковного города Ступино выехал другой автомобиль.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.