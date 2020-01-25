Экскурсионный автобус попал в ДТП на дороге Козельск—Калуга, есть пострадавшие

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25 января 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Экскурсионный автобус с паломниками попал в дорожно-транспортное происшествие на дороге Козельск—Калуга в Калужской области. Автобус перевернулся в районе деревни Подборки. В результате ДТП пострадали несколько человек.

По предварительным данным, госпитализированы семеро человек. Всего в автобусе находился 31 человек, из них двое - дети.

Скорее всего, паломники из Москвы приезжали в монастырь Оптина пустынь, который находится недалеко от Козельска.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, и транспортное средство вылетело на обочину и перевернулось. Пострадавшие паломники доставлены в ближайшую больницу.

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