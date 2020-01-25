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25 января 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кабина водителя грузовика, pixabay.com

В субботу днем, 25 января, стало известно, что с Белоярского моста в Ачинском районе Красноярского края упал "КамАЗ". Водитель грузового автомобиля, согласно последним данным, в результате ДТП скончался.

В единой дежурно-диспетчерской службе района подтвердили, что такое дорожно-транспортное происшествие случилось, а также заявили, что водитель машины действительно скончался.

Подчеркивается, что других участников дорожно-транспортного происшествия не было. В настоящий момент на месте аварии под Красноярском работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося.