На трассе в Петербурге случилось ДТП, двое погибших

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25 января 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

разбитая машина, pixabay.com

В Петродворцовом районе на Санкт-Петербургском шоссе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе аварии погибли два человека.

Региональное управление ГИБДД уточнило, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Водитель и его пассажир в результате случившегося погибли на месте. Еще один пассажир, а также водитель первого автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.