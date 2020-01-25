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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В РПЦ объяснили золотые купола и богатое убранство храмов

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ объяснили золотые купола и богатое убранство храмов
фото: pixabay.com

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" объяснил, зачем храмам и церквям золотое убранство.

Ведущая задала Илариону вопрос, почему нельзя при возведении построек церкви сэкономить на золоченых куполах, убранстве, облачениях служителей, заменив золото материалами попроще, и направив средства на помощь нуждающимся и благотворительность.

Иларион ответил, что богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа: "Это все культурное наследие", - объяснил митрополит, приведя в пример также Алмазный фонд и экспонаты в Третьяковской галерее и музее Эрмитаж.

Митрополит подчеркнул, что именно поэтому не тратить деньги на храмы нельзя. Он пояснил, что "никому же не приходит в голову говорить "давайте распродадим Алмазный фонд", а на полученные средства "построим больницы и школы". То же происходит и с церковью.

"Многие храмы, которые строятся сегодня, со временем будут признаны памятниками архитектуры, и ими будут восхищаться так же, как мы восхищаемся сегодня древними храмами. И даже облачения архиереев когда-нибудь будут выставлены в музеях", - сказал он.

Напомним, сегодня, 25 января, православная церковь почитает святую мученицу Татьяну. А еще ее называют покровительницей студентов. Что можно, а что нельзя делать в Татьянин день и почему он так любим студентами - читайте в материалах "Аргументов недели".

АС

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