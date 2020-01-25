Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

//Общество 13+

25 января 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко, фото: oszdravnadzor.ru

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о готовящейся новой системе оплаты труда врачей. По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медицинский работников собираются представить в апреле 2020 года.

Как отметил в интервью телеканалу "Россия-1" Мурашко, для государства важен каждый врач, вне зависимости от того, где он работает.Мурашко ответил на вопрос о сроках исполнения поручений президент РФ Владимира Путина об оптимизации выплат медикам.

В послании Федеральному собранию российский президент заявил, что новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

Новая система оплаты труда медиков будет основана на едином для всего государства списке компенсаций и надбавок.

Читайте также:

По новым правилам ОМС рак в России можно будет лечить бесплатно