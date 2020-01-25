В Киеве главы госкомпаний получают зарплату больше Трампа

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25 января 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Дональд Трамп на скриншоте youtube-видео

Руководство сразу трех украинских государственных компаний получают зарплату выше, чем президент США. Такой скандал разгорелся в украинских СМИ.



В центре скандала оказались почтовая «Укрпочта», железнодорожная «Укразализныця» и авиационное предприятие «Антонов». Все эти компании принадлежат официальному Киеву. А тут выяснилось, что у директоров компаний чрезмерно высокая зарплата.

Доходы директоров украинских госкомпаний сравнивали с заработком президента США. Известно, что Дональд Трамп получает 400 тысяч долларов в год. В месяц получается чуть больше 33 333 долларов США.

Доходы украинских директоров перевели в доллары. Выяснилось, что у председателя правления компании «Укрзализныця» Евгения Кравцова зарплата 33 800 долларов США. Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский получает 42 600 долларов в месяц. Больше всех платят директору госпредприятия «Антонов». Алексей Донец получает больше 50 тысяч долларов США.

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