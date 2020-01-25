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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Путин поручил изменить сроки рассмотрения заявлений граждан на распоряжение маткапиталом

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поручил изменить сроки рассмотрения заявлений граждан на распоряжение маткапиталом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Список опубликован на сайте Кремля.

Первым пунктом глава государства поручил правительству внести изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении деньгами материнского капитала. Определен и срок выполнения поручения - 31 июля 2020 года.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми», - говорится в поручении.

Кроме этого президент РФ поручил правительству подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров со сроком исполнения 1 марта 2020 года.

ДВа

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