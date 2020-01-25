Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции после землетрясения

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25 января 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: putin.kremlin.ru

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в направленной телеграмме.

Жертвами природной катастрофы, по последним данным, стали 22 человека, более тысячи получили травмы, обрушились десятки домов.