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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции после землетрясения

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции после землетрясения
Владимир Путин. Фото: putin.kremlin.ru

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в направленной телеграмме.

Жертвами природной катастрофы, по последним данным, стали 22 человека, более тысячи получили травмы, обрушились десятки домов.

ДВа

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