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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Минздраве рассказали, почему младенцы рождаются с раком

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве рассказали, почему младенцы рождаются с раком
Фото: pixabay.com

Глава краевого Минздрава Борис Немик рассказал, почему младенцы могут рождаться с онкологическими заболеваниями. Известно, что в прошлом году в Красноярском крае врачи зафиксировали рак у трех новорожденных.

«Что касается края и рождения ребятишек с врожденными заболеваниями крови – такое было и раньше. Такое не впервые. Если заболевание и появляется, то оно появляется до года обычно. Мы имеем среднестатистический уровень в России. Когда-то рождается по одному такому ребенку, когда-то два, три», - пояснил Немик.

Глава ведомства отметил, что болезни развиваются еще на стадии зародыша из-за аномального развития клеток. По его словам, на появление любого заболевания, в том числе лейкоза, может влиять генетика, образ жизни родителей или наследственность. Немик исключил «плохую экологию» из данного списка, т.к. опухоли у малышей на первом году жизни, в основном, являются врожденными.

 

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