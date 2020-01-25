Познер рассказал о

//Общество 13+

25 января 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Познер Online

фото:Владимир Познер,Anatoly Lomohov/Russian Look /globallookpress.com

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил, как, по его мнению, Россия выглядит со стороны. По его словам, в стране появилось «много уродливого».

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: "… когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома"», - пояснил телеведущий.

При этом журналист отметил, что Россия все равно остается «прекрасной» и «необыкновенно красивой страной», а главное «очень большой и богатой». По его словам, Европа маленькая по сравнению с РФ.

«… если говорить о природе, то все понятно – очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется, такого в Европе быть не может, она же маленькая по сравнению с Россией», - подчеркнул он.

Также он считает, что в России уделяют много внимания не самым главным вещам.

Читайте также:

Познер раскрыл переписку с премьер-министром Мишустиным в WhatsApp