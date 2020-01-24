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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Родители пропавшего Влада Бахова обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Родители пропавшего Влада Бахова обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой
Анна Кузнецова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Родители пропавшего в лесу Смоленской области Влада Бахова обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. 16-летний юноша отдыхал с друзьями в лесу и пропал в апреле 2019 года. Уголовное дело расследуется несколько месяцев.

Пропажу Влада обсуждали в нескольких программах на федеральных каналах. Ребята, которые видели Влада Бахова в тот злополучный день, говорят, что он перебрал с алкоголем. Друзья пропавшего юноши дают противоречивые показания. Одну из программ Андрея Малахова о расследование дела Влада Бахова не выпустили в эфир.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего СУ СКР по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Несмотря на комплекс проводимых следственно-розыскных мероприятий, до настоящего времени местонахождение мальчика не установлено.

Мама Влада Бахова обратилась к уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой и пожаловалась на затянувшийся срок расследования.

Заявление детского омбудсмена опубликовала пресс-служба.  Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать в Главное следственное управление расследование дела об исчезновении 16-летнего подростка в Смоленской области.

Кузнецова обращалась к прокурору Смоленской области с просьбой провести проверку по доводам матери, но согласно поступившему ответу, нарушений при производстве по уголовному делу не установлено.
"Конечно, нельзя допустить, чтобы это дело было спущено на тормозах. Дети не должны пропадать бесследно", - подчеркнула детский омбудсмен.

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