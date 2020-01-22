Выпуск программы Андрея Малахова о пропавшем Владе Бахове сняли с эфира

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22 января 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Поплавская, фото: Juliya Khanina, globallookpress.com

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала о том, что выпуск программы Андрея Малахова о пропавшем в Смоленской области подростке Владе Бахове сняли с эфира. Яна Поплавская присутствовала на съемках программы. По ее мнению, ценную информацию о юноше "пытаются замять".

Влад Бахов вместе с друзьями отмечал день рождения одного из приятелей в лесу Демидовского района Смоленской области. Это было в апреле 2019 года. С тех пор о судьбе юноши ничего неизвестно.

На праздновании дня рождения ребята выпивали. Друзья Влада рассказали только то, что он много выпил, ему стало плохо. Он ушел в лес и пропал.

Ребята рассказывают противоречивую информацию. Программы, посвященные исчезновению Влада, показали Дмитрий Шепелев на Первом и Андрей Малахов.

Последний выпуск "Прямого эфира" Малахова стал четвертым в серии программ о пропаже подростка. В предыдущих частях программы участники предполагали, что друзья Влада могут что-то скрывать, а к инциденту могут быть причастны их родители.

Судя по телепрограмме на сайте "России 1", на европейской территории России "Прямой эфир" не вышел из-за спецвыпуска ток-шоу "60 минут", который длился более двух часов.

Яна Поплавская узнала от своих информаторов, что выпуск о пропаже Бахова сняли с эфира по указанию сверху. "Это чудовищная история, которая потрясла меня до глубины души. Никто из друзей Влада не говорит правду, молчат их родители. Следствию препятствуют, запугивают участников поисков. Я взываю к совести и чувствам матерей, чьи дети были свидетелями....Расскажите все, что знаете! Иначе эта история будет мучить вас всегда, она изуродует всю вашу жизнь", - написала Поплавская в Инстаграм.

Актриса обратилась к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину, главе МВД Владимире Колокольцеву и новому Генпрокурору Игорю Краснову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)21 Янв 2020 в 12:56 PST

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