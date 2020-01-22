Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Выпуск программы Андрея Малахова о пропавшем Владе Бахове сняли с эфира

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Выпуск программы Андрея Малахова о пропавшем Владе Бахове сняли с эфира
Яна Поплавская, фото: Juliya Khanina, globallookpress.com

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала о том, что выпуск программы Андрея Малахова о пропавшем в Смоленской области подростке Владе Бахове сняли с эфира.  Яна Поплавская присутствовала на съемках программы. По ее мнению, ценную информацию о юноше "пытаются замять".

Влад Бахов вместе с друзьями отмечал день рождения одного из приятелей в лесу Демидовского района Смоленской области. Это было в апреле 2019 года. С тех пор о судьбе юноши ничего неизвестно.

На праздновании дня рождения ребята выпивали. Друзья Влада рассказали только то, что он много выпил, ему стало плохо. Он ушел в лес и пропал.

Ребята рассказывают противоречивую информацию. Программы, посвященные исчезновению Влада, показали Дмитрий Шепелев на Первом и Андрей Малахов.

Последний выпуск "Прямого эфира" Малахова стал четвертым в серии программ о пропаже подростка. В предыдущих частях программы участники предполагали, что друзья Влада могут что-то скрывать, а к инциденту могут быть причастны их родители.
Судя по телепрограмме на сайте "России 1", на европейской территории России "Прямой эфир" не вышел из-за спецвыпуска ток-шоу "60 минут", который длился более двух часов.

Яна Поплавская узнала от своих информаторов, что выпуск о пропаже Бахова сняли с эфира по указанию сверху. "Это чудовищная история, которая потрясла меня до глубины души. Никто из друзей Влада не говорит правду, молчат их родители. Следствию препятствуют, запугивают участников поисков. Я взываю к совести и чувствам матерей, чьи дети были свидетелями....Расскажите все, что знаете! Иначе эта история будет мучить вас всегда, она изуродует всю вашу жизнь", - написала Поплавская в Инстаграм.

Актриса обратилась к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину, главе МВД Владимире Колокольцеву и новому Генпрокурору Игорю Краснову.

 

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)21 Янв 2020 в 12:56 PST

Читайте также:

Волонтеры и полиция нашли пропавшего в новогодний вечер мальчика в Благовещенске

ИЧ

//картина дня

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Общество

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если коллекторским агентствам в России позволят в полной мере работать с долгами по ЖКХ. Ранее стало известно, что взыскание сумм с граждан могут отдать коллекторам.

В новом скандале в королевском семействе по старой привычке уже ищут российский след. Ведь в Англии много сторонников так называемой теории заговора.

В новом скандале в королевском семействе по старой привычке уже ищут российский след. Ведь в Англии много сторонников…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Он подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы…

//новости ан

Бурное обсуждение пользователей Сети вызвал пост 47-летнего актера Максима Виторгана о предательстве. Пользователи решили, что его бросила новая возлюбленная Нино Нинидзе…

//новости ан

//новости ан

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…