Волонтеры и полиция нашли пропавшего в новогодний вечер мальчика в Благовещенске

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1 января 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Амурская служба новостей

Двухлетний мальчик Демьян, пропавший 31 декабря вечером во время прогулки со своей матерью в Благовещенске, найден живым и здоровым. Волонтеры ПСО "Амур" сообщили, что здоровья мальчика ничего не угрожает.

В городском отделе полиции подтвердили, что малыш найден живым и невредимым и рассказали, что 31 декабря об исчезновении ребенка около 21-30 по местному времени в дежурную часть заявил отец малыша. На поиски ребенка оперативно был ориентирован весь личный состав.

1 января оперативниками в селе Надеждинское Ивановского района был найден пропавший ребенок. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенка отвезли в Благовещенск и поместили в больницу, чтобы следить за состоянием его здоровья

Органами опеки будет решаться вопрос о месте дальнейшего пребывания малыша.