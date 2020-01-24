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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом
Мишель Михаэлис, фото из соцсети

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. Мишель Михаэлис записывала и размещала ролики на YouTube и в Telegram-канале.

У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные отношения с ним. Мишель и 21-летний Алесь встречались в съемной квартире. Молодые люди пытались получить удовольствие от занятий любовью разными способами, в том числе применяли скарфинг. Им нравилось, когда он придушивал ее.

У пары была подруга. С девушкой дружили и Мишель, и Алесь. Именно эта девушка посоветовалась со своим адвокатом и пришла в полицию, чтобы рассказать о гибели блогерши и их общего парня.

Во время любовных утех молодой человек перестарался, Мишель скончалась. Парень испугался и вызвал подругу. Посовещавшись, парень и девушка решили избавиться от тела блогерши. Завтраков одел умершую девушку, усадил в машину и поехал на встречу с подругой-советчицей. Решили отвезти труп в лес и сжечь. По пути купили в магазине жидкость для розжига.

Завтраков возвращаться домой не стал. Его тело нашли под окнами многоэтажки на улице Пионерстроя, в квартале от дома, где живут родители. На лестничной площадке 15 этажа было открыто окно, - сообщает "Фонтанка".

Подруга, заявившая в полицию, рассказала, что молодые люди употребляли запрещенные вещества.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

 

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