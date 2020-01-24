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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Девушку, выкладывавшую в Сети видео о свиданиях с миллионерами, нашли мертвой в лесу под Петербургом

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Невские новости

Девушку, выкладывавшую в Сети видео о свиданиях с миллионерами, нашли мертвой в лесу под Петербургом
фото из соцсети

Девушку-блогера, выкладывавшую в Сети видео о свиданиях с миллионерами, нашли мертвой в лесу под Петербургом. Девушке было 20 лет.  Блогерша снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал. Ее ролики были посвящены свиданиям с состоятельными мужчинами и путешествиях автостопом.

Последние сообщения юной блогерши на канале - от 19 января. Портал "Невские Новости"пишет, что обгоревшее тело девушки нашли в лесу в районе поселка Парголово в Ленинградской области. 

Проводится расследование гибели девушки. Медэксперты выявили признаки насильственной смерти. Есть версия, что тело сожгли после смерти девушка. Представители ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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