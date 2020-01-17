Отец случайно застрелил сына на охоте

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17 января 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Карачаево-Черкесии мужчина на охоте по неосторожности застрелил собственного сына. Об инциденте рассказали в Следственном комитете республики.

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Отмечается, что инцидент произошёл в Прикубанском районе. Двое мужчин отправились в лес охотиться на волка. Отец услышал в кустах шорох и выстрелил на звук из охотничьего карабина, но попал в сына. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В региональном следственном комитете сообщили, что в отношении неудачливого охотника возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК РФ. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.