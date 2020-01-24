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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Подмосковье завтра ожидаются сильный ветер и мокрый снег

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье завтра ожидаются сильный ветер и мокрый снег
снегопад, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Жителей Московской области в грядущую субботу, 25 января, ожидают сильный ветер и мокрый снег. Соответствующее предупреждение распространили сегодня днем сотрудники областного главка МЧС.
 
В ведомстве уточнили, что с 06.00 до 24.00 25 января местами в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также снег и мокрый снег.
 
Данные погодные условия считаются неблагоприятными, вследствие чего водителям рекомендуют не садиться за руль, а пользоваться общественным транспортом. Машину лучше оставить в гараже или как можно дальше от деревьев или шатких конструкций.
 
 
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