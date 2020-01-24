В Подмосковье завтра ожидаются сильный ветер и мокрый снег

В ведомстве уточнили, что с 06.00 до 24.00 25 января местами в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также снег и мокрый снег.

Данные погодные условия считаются неблагоприятными, вследствие чего водителям рекомендуют не садиться за руль, а пользоваться общественным транспортом. Машину лучше оставить в гараже или как можно дальше от деревьев или шатких конструкций.