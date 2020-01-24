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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Госдума весной может принять законопроект о повсеместном приеме карт в магазинах

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Госдума весной может принять законопроект о повсеместном приеме карт в магазинах
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Госдума уже весной 2020 года может принять законопроект, который снизит для торговых точек объем годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать банковские карты к оплате.
 
Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отметил, что данный законопроект в настоящий момент не рассматривается, однако он может быть принят в весеннюю сессию. По его словам, вопросы, связанные с интернет-торговлей, должны быть прописаны отдельно.
 
Аксаков уточнил, что проект закона, о котором идет речь, предусматривает поэтапное снижение оборота торговой точки – сначала до 20 млн рублей, а затем до 10 и 5 млн рублей.

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ЕТ

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