Госдума весной может принять законопроект о повсеместном приеме карт в магазинах

Госдума уже весной 2020 года может принять законопроект, который снизит для торговых точек объем годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать банковские карты к оплате.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков отметил, что данный законопроект в настоящий момент не рассматривается, однако он может быть принят в весеннюю сессию. По его словам, вопросы, связанные с интернет-торговлей, должны быть прописаны отдельно.

Аксаков уточнил, что проект закона, о котором идет речь, предусматривает поэтапное снижение оборота торговой точки – сначала до 20 млн рублей, а затем до 10 и 5 млн рублей.