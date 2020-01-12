Крупнейшие банки России перестанут выдавать кредиты в магазинах

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12 января 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

Практически все банки из топ-30 вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах. Эксперты считают, что финансовым учреждениям выгоднее предлагать потребителям банковских услуг кредитные карты, что позволяет им зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках.

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Источники в крупнейших российских банках подтвердили, что банки делают ставку на классические кредитные карты, поскольку большинству граждан не всегда понятны условия и проценты, зато люди активно «клюют» на беспроцентный период пользования кредиткой.

Причём, если ещё несколько лет назад беспроцентный период в 30 дней воспринимался с восторгом, то сегодня обычное предложение — 90-120 дней.

Впрочем, и у кредитных карт есть свои преимущества: кешбэк, бонусы и скидки у партнёров.

На рынке предоставления кредитов непосредственно в магазинах сейчас работают только три крупнейших банка.