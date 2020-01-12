Крупнейшие банки России перестанут выдавать кредиты в магазинах

Практически все банки из топ-30 вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах. Эксперты считают, что финансовым учреждениям выгоднее предлагать потребителям банковских услуг кредитные карты, что позволяет им зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках.
Источники в крупнейших российских банках подтвердили, что банки делают ставку на классические кредитные карты, поскольку большинству граждан не всегда понятны условия и проценты, зато люди активно «клюют» на беспроцентный период пользования кредиткой.
Причём, если ещё несколько лет назад беспроцентный период в 30 дней воспринимался с восторгом, то сегодня обычное предложение — 90-120 дней.
Впрочем, и у кредитных карт есть свои преимущества: кешбэк, бонусы и скидки у партнёров.
На рынке предоставления кредитов непосредственно в магазинах сейчас работают только три крупнейших банка.