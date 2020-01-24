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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Чем опасен эхинококкоз? В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть им

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Чем опасен эхинококкоз? В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть им
Фото: Pixabay

Об эхинококкозе мало кто слышал – болезнь, как говорится, не на слуху. Но на самом деле она весьма распространена и фиксируется ежегодно практически во всех субъектах России.

Эхинококкоз - хронически протекающее паразитарное заболевание, возникающее в результате воздействия на организм личиночной формы ленточного гельминта Ehinococcus granulosus. Среди домашних животных окончательным хозяином считается собака, но может в некоторых случаях встречаться и у кошек. Зрелые черви паразитируют в кишечнике этих животных.

Можно заразиться эхинококкозом при приеме в пищу сырых овощей, лесных ягод, луговой травы, загрязненных экскрементами собак или диких животных, питье воды из природных водоемов. Основную роль в заражении человека через грязные руки играет общение с инвазированными собаками, на шерсти и языке которых могут находиться яйца и членики цепней эхинококка.

Особенностью является то, что выделяющиеся членики эхинококка, могут активно двигаться и крепиться к шерсти животных, что также способствует заражению. Кроме того, это может произойти непосредственно с языка собаки, если позволить ей лизать себя. Здоровые животные также могут передавать инвазию человеку в качестве механических переносчиков яиц, которыми загрязняется их шерсть, язык при облизывании других зараженных собак.

«Еще один путь распространения – это несоблюдение правил обычной гигиены. Когда, например, ребенок или взрослый, не помыв свежесобранную клубнику, или поиграв с собакой во дворе, не помоет руки и начнет грызть ногти или принимать пищу, то соответственно у этой категории людей есть все шансы заразиться данным заболеванием», – рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Сначала заболевание протекает бессимптомно. В дальнейшем у них появляются боли в правом ребре, тошнота, рвота. При клиническом исследовании обнаруживается увеличение размеров печени, наличие там кист, иногда значительного размера. Причем кисты могут поражать различные органы – в том числе почки, селезенку, легкие, спинной мозг, желчевыводящие пути и сердце. Чем раньше установлен диагноз, тем больше шансов на успешное выздоровление. Лечение больных, в основном, хирургическое.

Профилактика эхинококкоза во многом зависит от соблюдения правил личной гигиены: хорошо мыть руки после контакта с животными, чтобы не допускать попадания яиц на пищу, не есть немытые овощи, лесные ягоды и тщательно мыть проточной водой овощи и зелень, желательно обдать их после этого кипяченой водой. Желательно ограничить тесный контакт детей с животными, особенно, с собаками. А животных можно проверить в обычной ветеринарной лаборатории.

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ДВа

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