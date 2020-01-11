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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество

Роспотребнадзор рекомендует реже включать телевизор в присутствии детей

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор рекомендует реже включать телевизор в присутствии детей
Фото: Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций, которые помогут родителям отучить детей проводить много времени у телевизора. По их словам, в первую очередь, не нужно включать телевизор в присутствии детей и даже оставлять его в качестве фона, когда ребёнок чем-то занят или просто играет.

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«Если вы разрешили ребёнку смотреть мультфильм или кино, сразу же оговорите мультфильм, то обязательно договоритесь о том, что после просмотра телевизор будет выключен», – говорится в рекомендации Роспотребнадзора.

Самое простое правило: больше времени гулять с ребёнком и посещать творческие кружки и спортивные секции.

Не стоит забывать и о том, что телевизор всё-таки вреден для здоровья детей и подростков. Поэтому дошкольники могут смотреть его ежедневно суммарно до получаса, школьники младших классов 30-50 минут в день, а подросткам рекомендуется проводить у телевизора не более трёх часов в день.

Ошибочным является распространённое мнение о том, что чем дальше ребёнок от телевизора, тем меньше вреда он ему наносит. Расстояние от глаз до экрана телевизора не должно превышать трёх метров.

Кстати, телевизор – один из главных источников появления  гиперактивности и нервного возбуждения.

ДВа

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