Роспотребнадзор рекомендует реже включать телевизор в присутствии детей

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11 января 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций, которые помогут родителям отучить детей проводить много времени у телевизора. По их словам, в первую очередь, не нужно включать телевизор в присутствии детей и даже оставлять его в качестве фона, когда ребёнок чем-то занят или просто играет.

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«Если вы разрешили ребёнку смотреть мультфильм или кино, сразу же оговорите мультфильм, то обязательно договоритесь о том, что после просмотра телевизор будет выключен», – говорится в рекомендации Роспотребнадзора.

Самое простое правило: больше времени гулять с ребёнком и посещать творческие кружки и спортивные секции.

Не стоит забывать и о том, что телевизор всё-таки вреден для здоровья детей и подростков. Поэтому дошкольники могут смотреть его ежедневно суммарно до получаса, школьники младших классов 30-50 минут в день, а подросткам рекомендуется проводить у телевизора не более трёх часов в день.

Ошибочным является распространённое мнение о том, что чем дальше ребёнок от телевизора, тем меньше вреда он ему наносит. Расстояние от глаз до экрана телевизора не должно превышать трёх метров.

Кстати, телевизор – один из главных источников появления гиперактивности и нервного возбуждения.