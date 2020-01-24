Россияне могут подать заявления на участие в Едином госэкзамене до 1 февраля

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24 января 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По данным федеральной служба по надзору в сфере образования и науки, заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля включительно.

В Рособрнадзоре пояснили, что выпускники этого года могут подать заявление у себя в школе, а выпускникам прошлых лет и учащимся вузов необходимо обращаться в комитеты или управления по образованию местных администраций, где у них обязаны принять все необходимые документы.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в 2020 году стартует 20 марта. Основная волна будет проходить с 25 мая по 29 июня. Кроме этого, предусмотрены резервные дни проведения экзамена.

В ведомстве также обратили внимание, что изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально.

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