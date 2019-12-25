В 2020 году на ЕГЭ введут систему распознавания лиц

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25 декабря 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Рособрнадзоре заявили о намерении внедрить в регионах систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Таким образом планируется избежать подмены личности.

«В этом году технология распознавания лиц была апробирована в Республике Ингушетия. С учётом результатов мы её доработаем. Планируется, что в следующем году мы расширим этот эксперимент на другие регионы», - заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что система будет анализировать происходящее на экзамене и сигнализировать наблюдателям о нарушениях, таких как разговоры между экзаменуемыми или хождение по кабинету.