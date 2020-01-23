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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Крымские татары высказались против того, чтобы их права защищали террористы

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА Крыминформ

Крымские татары высказались против того, чтобы их права защищали террористы
Крым, Pixabay.com

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

«Это какая-то имитация по защите прав крымско-татарского народа. Эти люди живут в каком-то своем сюрреалистичном, виртуальном мире. Провокация. Мы здесь без них живем прекрасно! Они на территории Украины – за пределами Крыма, за пределами Российской Федерации – могут делать все, что хотят. Нас это не особо касается», - заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Ранее лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров анонсировал «поход на Крым», якобы в защиту якобы ущемленных в правах крымских татар. Он планирует провести эту акцию 2 мая, перед 75-летием Великой Победы. Также стало известно, что над подготовкой к этой провокации работают украинские спецслужбы. В первых рядах «марширующих в Крым» планируется пустить «тех, кого не жалко» - стариков и женщин, а затем спровоцировать российских пограничников. Все это снимут и покажут в свете «российской агрессии» представители «нужных» международных организаций и медиа, которых также планируется пригласить на акцию.

Но что-то не сходится: как видим, те, кого так рвутся защитить меджлисовцы, всячески стараются дистанцироваться от такого рода «защитничков».

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ЛЧ

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