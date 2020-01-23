Крымские татары высказались против того, чтобы их права защищали террористы

//Общество 13+

23 января 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА Крыминформ

Крым, Pixabay.com

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

«Это какая-то имитация по защите прав крымско-татарского народа. Эти люди живут в каком-то своем сюрреалистичном, виртуальном мире. Провокация. Мы здесь без них живем прекрасно! Они на территории Украины – за пределами Крыма, за пределами Российской Федерации – могут делать все, что хотят. Нас это не особо касается», - заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Ранее лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров анонсировал «поход на Крым», якобы в защиту якобы ущемленных в правах крымских татар. Он планирует провести эту акцию 2 мая, перед 75-летием Великой Победы. Также стало известно, что над подготовкой к этой провокации работают украинские спецслужбы. В первых рядах «марширующих в Крым» планируется пустить «тех, кого не жалко» - стариков и женщин, а затем спровоцировать российских пограничников. Все это снимут и покажут в свете «российской агрессии» представители «нужных» международных организаций и медиа, которых также планируется пригласить на акцию.

Но что-то не сходится: как видим, те, кого так рвутся защитить меджлисовцы, всячески стараются дистанцироваться от такого рода «защитничков».

Читайте также: ФСБ готовится к вторжению террористов в Крым