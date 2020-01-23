ФСБ готовится к вторжению террористов в Крым

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23 января 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Рефат Чубаров на скриншоте youtube-видео, снятого во время одной из провокаций на крымско-украинской границе

На Украине анонсировали вторжение террористов на крымский полуостров. Утверждается, что это произойдет 2 мая. «Аргументы недели» выяснили, кто стоит за этой акцией.



О провокации заявил лидер «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров. Это запрещенная в РФ террористическая организация. Ее активистами стали радикалы. Они даже организовали собственный националистический батальон, который пару лет назад зашел на участок в районе крымской границы.

О самом вторжении стало известно полтора месяца назад. 6 декабря Рефат Чубаров заявил, что его организация планирует осуществить пеший марш на полуостров. Лидер террористической организации назвал свою акцию «Мир против насилия и оккупации». Он анонсировал участие граждан разных стран.

Поначалу это казалось обыкновенной провокацией. Точно такую же Чубаров уже осуществлял. Он дошел до российской границы и там его не пустили пограничники. Лидер террористического «меджлиса» поскандалил, а потом ретировался. О той акции немного пошумели украинские СМИ. Кроме того, появилась пара новостных заметок в западных масс-медиа. А скоро о «походе» забыли. Особого скандала даже не получилось. Теперь все серьезнее.

«Целью нынешней провокации Чубарова станет срыв празднования 75-летия победы», — пояснил корреспонденту АН эксперт по безопасности Ян Гагин: «Чубаров обозначил дату проведения акции 2 мая. Ему нужен такой скандал, чтобы не утихал несколько дней. Организаторы планируют очень серьезную провокацию.

По словам Яна Гагина, оперативной организацией провокации занимаются украинские спецслужбы. А руководство осуществляют специалисты из стран НАТО. В их число входят инструкторы из США. По основному сценарию, в авангарде пойдут обычные люди. В костяк передового отряда террористы «меджлиса» загонят стариков, а также женщин с детьми. Они заявят, что пограничные посты на границе с Крымом незаконны. Аппеллировать будут к законам Украины.

«Среди условно беззащитных людей будут находиться профессиональные бойцы», — добавил Ян Гагин: «они начнут громить посты и задирать наших пограничников. Все это будут снимать представители зарубежных СМИ. В ходе нападения, российские пограничники будут вынуждены защищаться. Их реакцию западные СМИ представят, как агрессию. К слову, большинство этих самых «беззащитные женщины» уже прошли на Украине специальную подготовку. Они тоже входят в боевой костяк провокаторов».

Самым опасным является альтернативный сценарий провокации, который также рассматривает террористический «меджлис». Согласно нему, в ходе акции может появиться не просто пострадавший. Руководство террористической организации изучает вопрос возможности гибели одного из активистов. Обычный марш не привлечет того внимания мировой общественности, какое нужно террористическому «меджлису». Безопасность акции будут обеспечивать снайпера. В их число будет внедрен убийца, который осуществит роковой выстрел.

на фото эксперт по безопасности Ян Гагин

Кого назначат жертвой, и кто именно погибнет, пока не известно. Пока есть данные, что это будет один из участников провокации, целью которой является срыв празднования 75-летия победы.

«9 мая для запрещенной в РФ террористической организации «Меджлис крымскотатарского народа» является днем скорби», — объяснил Ян Гагин мотивы террористов: «Столь крупный юбилей террористам, как кость в горле».

Сам Чубаров заявляет, что целью акции станет защита угнетенных крымских татар. На самом деле, никакого угнетения не происходит. Они такие же граждане России, как татары казанские, дагестанцы, марийцы, немцы и все-все-все прочие народы Российской Федерации. Подавляющее большинство живет спокойной мирной жизнью.

Как и в других регионах страны, в Крыму задерживают преступников. В их число входят и русские, и украинцы, и представители других национальностей. Запрещенная в РФ террористическая организация «Меджлис крымскотатарского народа» хочет превратить национальность в индульгенцию.

Настоящим крымским татарам все не нравится. Они знают, что задержанные в Крыму были и грабителями, и убийцами, и настоящими террористами, которые готовили диверсии.