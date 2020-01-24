Эксперты: Экотехнопарк Калуга готов к работе

//Общество 13+

24 января 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

Экотехнопарк «Калуга» обладает самыми современными технологиями контроля за безопасностью окружающей среды, сопоставимыми с лучшими западными аналогами, считают ученые и экологи, посетившие недавно новое предприятие в Износковском районе.

Специалисты вместе с известными блогерами и представителями общественных объединений осмотрели все важные рабочие площадки «Калуги»: контрольно-пропускной пункт, оснащенный сканерами радиации и системой автоматического распознавания номерных знаков въезжающих на территорию машин, хозяйственно-бытовой блок, две сортировочные линии мощностью в миллион тонн в год, площадки размещения неутилизируемых отходов и комплекс очистных сооружений.

Технологии, применяемые в экотехнопарке, не остались без внимания экспертов и заслужили их высокие оценки.

«Это намного лучше, чем я видела на различных полигонах. Очень хорошая технология контроля, - говорит кандидат технических наук, эколог Тамара Дмитриева. - Обычно делают скважину только на одну глубину, а тут на три. Три водоносных горизонта, мониторинг, хорошие очистные на три вида воды. То есть тут образуется хозяйственно-бытовая вода, стоки, которые идут с карт размещения неутилизируемых компонентов и ливневка, и все это разные очистные. Обычно ставят одни и универсальные. А лучше это тем, что если загрязнена вода солью - чистится соль, если масло, то чистят от масла, а если всем, значит, придется чистить от всего. Но от всего очистить невозможно, лучше все-таки чистить отдельно, не смешивая».

«Системы очистки - я считаю, это супер, - соглашается начальник ветеринарной службы Износковского района Сергей Хамула. - Я был за границей много раз: в Америке, в Канаде, везде я видел там технологии, но вот такого, думаю, что даже там нет».

Эксперты также выделили строгий и профессиональный подход к организации рабочего процесса в экотехнопарке.

«Уже само понятие экотехнопарк говорит о том, что это предприятие комплексное, - объясняет профессор Калужского государственного университета Циолковского Игорь Лыков. - Сюда не просто свозят мусор, здесь и переработка, и захоронение, и весь комплекс экологических мероприятий, и четкая работа…То есть каждый отвечает за свое направление работы. И здесь представлен мониторинг, проблемы грунтовых вод, много слоев защиты, карты очень интересные, автоматическая система, очистка воды, сортировочный комплекс. То есть это достаточно крупное специализированное предприятие, которое решает целый комплекс вопросов по переработке твердых коммунальных отходов».

Ну и главное, что впечатлило специалистов – работа сортировочных комплексов «Калуги». Из поступающего на конвейеры мусора автоматика извлекает полезные материалы – стекло, пластик, картон, электронный лом, бумагу и т.д. – все это отправляют на переработку. А то, что переработать никак нельзя, уходит на хранение на специальные площадки-карты с многоступенчатой системой защиты, не позволяющей осадкам просачиваться в грунтовые воды.

«Здесь очень много датчиков стоит, которые сортируют и металл, и пластик, и стекло, то есть довольно хорошая сортировка…Естественно, конечно, очистить все невозможно, но самое главное, что это пойдет в рециклинг», - отмечает Игорь Лыков.

Осмотрев все мощности «Калуги», эксперты подтвердили его высокий технологический уровень и надежную защиту окружающей среды. Предприятие полностью готово к запуску, который назначен на первый квартал этого года.

Читайте также:

Завершен первый этап строительства высокотехнологичного ЭкоТехноПарка «Калуга»