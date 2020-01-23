//Общество 13+

23 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

«Новый час шуток Александра Долгополова», vk.com

Популярный комик из России Александр Долгополов был вынужден покинуть страну. Это произошло из-за того, что житель Орехово-Зуево заявил на него в полицию. Шутки комика якобы оскорбили неизвестного мужчину.

Как правило, случаются в жизни такие происшествия, после которых против собственной воли приходится покидать родную страну. Такое вынужденное решение обычно даётся с трудом, но обстоятельства бывают сильнее нас. В такой ситуации оказался популярный стендап комик из России Александр Долгополов, который помимо сольной карьеры принимал участие в таких проектах, как «Порараз Бирацца» или «Прожарка от Стендап Клуба №1». Выступая с сольной программой, он допустил ряд шуток, которые затрагивали религиозную тематику. И многие посчитали эти шутки безобидными, не принимая их близко к сердцу, кроме подмосковного жителя Орехово-Зуево, написавшего соответствующую жалобу в силовые органы. Посмотрев запись выступления, выложенную на YouTube, он разглядел в религиозных шутках Долгополова оскорбление чувств верующих.

С этой новостью житель Орехово-Зуево и посетил защитников правопорядка, которые незамедлительно начали вести расследование против комика. Это и побудило Александра Долгополова покинуть страну, дабы избежать несправедливого, по его мнению, наказания.

Нашумевшее выступление

Александр Долгополов выступал в петербургском стендап-баре HopHead в феврале 2019 года. Это выступление было опубликовано 5 апреля на YouTube-канале «Стедап Клуб №1» под названием «Новый час шуток Александра Долгополова». В целом, своё выступление комик посвящал фактам из своей личной жизни, превращая их в шутки или комедийные сценки, чем действительно добивался положительной реакции в зале. Однако практически в самом начале своего выступления Александр Долгополов допустил шутку, которая касалась Иисуса Христа. Он провёл параллель между именем Богдан и жизнеописанием Христа, попутно в шутливой форме разбирая этимологическое значение этого имени.

Популярный Комик Александр Долгополов, фото соцсети

Однако, скорее всего, жителя Орехово-Зуево разозлили не сами шутки, а то, что Александр Долгополов прибегал к нецензурной брани даже в тот момент выступления, который затрагивал религиозные символы. Однако, какие именно выражения и формулировки Александра оскорбили гражданина, не уточняется. После того, как он обратился в правоохранительные органы, полиция начала вести проверку выступления и даже обращалась к администрации бара HopHead для выяснения обстоятельств.

Реакция Александра Долгополова

Как выяснилось, о проверке из-за оскорбления чувств верующих Долгополов знает уже не первый день, однако все это время продолжал гастролировать с сольной программой по городам России. После того, как информация о возможном возбуждении уголовного дела просочилась в СМИ, Александр незамедлительно отреагировал, записав видеообращение к своей аудитории и опубликовав в социальной сети Instagram официальный запрос Международного управления МВД РФ, направленный в бар HopHead. Фрагменты запроса гласят следующее:

«Прошу Вас сообщить, в вашем ли заведении было снято видео, размещённое по электронному адресу… В ответе просим Вас указать дату съемки указанного видео, и полные сведения о лице, выступающем на видео»

видеообращение Александра Долгополова

Публикацию запроса Александр Долгополов сопроводил своим личным комментарием, который записал на видео. На записи видно, что комик очень взволнован, но, тем не менее, пытается шутить, дабы не сильно расстраивать свою аудиторию. Однако ближе к концу видео его волнение становится отчетливо видно: Александр начинает очень часто сбиваться. Он сообщил о том, что сильно напуган, но не удивлён сложившимися обстоятельствами:

«Сегодня новая ступень в карьерной лестнице – охоту на меня открыло государство. Я поздравляю нас всех, это наша общая заслуга, я был в шоке, но мне показали сегодня вот такой документ [запрос МВД]. Оказывается в петербургский стендап клуб HopHead пришло письмо из Министерства Внутренних дел. Это, кто не знает, главные бандиты в нашей стране. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они смотрели видео «Новый час шуток» на канале «Стендап клуба №1». Что ж, сказать, что я расстроен – ничего не сказать, потому что мы все понимаем, что это значит»

Однако позже он перешёл на более серьезный и взволнованный тон и начал делиться своим отношением к сложившейся ситуации в современном российском обществе и даже государстве, которая так сильно затронула его:

«Это же ужасно, верно? Это просто обескураживает. Такие вещи не должны происходить в современном обществе. Ты должен рассказывать те шутки, которые ты считаешь возможным рассказывать, и максимум, чего ты должен бояться, это общественного порицания, а не того, что полиция начнёт охотиться за тобой и рыскать по всем углам, чтобы узнать подробности о твоей личности»

Александр Долгополов также заявил о том, что в таком обществе тяжело по-настоящему любить своё дело и относиться к нему с трепетом, из-за того, что в обществе этого не принимают на уровне уголовной наказуемости. В итоге утром 23 января адвокат комика Леонид Соловьев сообщил, что Александр Долгополов покинул Россию, после начала оперативной проверки.

Читайте также:

Продажи билетов на выступление стендап-комика Долгополова приостановлены. Его проверит полиция