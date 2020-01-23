Разбушевавшийся в Ялте ураган повалил деревья и праздничные конструкции на набережной

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23 января 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Разбушевавшийся накануне в Ялте сильный ветер повалил часть праздничных конструкций на набережной Ялты, а также сломал деревья в разных частях города.

По информации ялтинской администрации, коммунальные службы города оперативно устраняют последствия непогоды, восстанавливают и укрепляют декорации.

Кроме того, накануне вечером, ураганным ветром было сломано дерево на территории детского сада № 27 «Огонек». Работы по ликвидации последствий непогоды осуществляются сотрудниками МБУ «Зеленстрой» и будут завершены до конца дня.

Напомним, 23-24 января на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица, а также усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду.

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