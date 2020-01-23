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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Разбушевавшийся в Ялте ураган повалил деревья и праздничные конструкции на набережной

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Разбушевавшийся в Ялте ураган повалил деревья и праздничные конструкции на набережной
an-crimea.ru

Разбушевавшийся накануне в Ялте сильный ветер повалил часть праздничных конструкций на набережной Ялты, а также сломал деревья в разных частях города.

По информации ялтинской администрации, коммунальные службы города оперативно устраняют последствия непогоды, восстанавливают и укрепляют декорации.

Кроме того, накануне вечером, ураганным ветром было сломано дерево на территории детского сада № 27 «Огонек». Работы по ликвидации последствий непогоды осуществляются сотрудниками МБУ «Зеленстрой» и будут завершены до конца дня.

Напомним, 23-24 января на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица, а также усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду.

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