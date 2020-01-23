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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Получить номерные знаки на машину в автосалоне пока что невозможно

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Получить номерные знаки на машину в автосалоне пока что невозможно
Фото: соцсети

Закон о государственной регистрации транспортных средств, вступивший в силу 1 января 2020 года и позволяющий регистрировать и получать номерные знаки на автомобиль прямо в автосалоне, пока что не работает.

По данным ГИБДД, в ведомство за разрешением на предоставление новой услуги обратились всего десять компаний. Ни одна из них разрешения пока что не получила. Но в феврале, возможно, новая схема уже начнет действовать.

Наибольшей популярностью сегодня пользуется опция по самостоятельной печати номеров, которой воспользовались 25 тысяч человек. Правда, в этом случае водитель не имеет права ездить на машине без государственных регистрационных знаков.

А вот если он выберет старую схему регистрации автотранспортного средства в ГИБДД, то привычные для российских водителей 10 суток езды без номеров у него в запасе есть.  

Сейчас автовладелец может получить номера в ГИБДД, оплатив полную пошлину в размере 2,85 тысячи рублей, либо получить здесь лишь новое СТС, уплатив пошлину 850 рублей, а номер напечатать самостоятельно у изготовителя госрегзнаков, включенного в официальный реестр МВД. Стоимость изготовления государственного регистрационного знака составляет 2 тысячи рублей.

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