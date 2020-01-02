Внесены поправки в ПДД, которые касаются проверок на дорогах

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2 января 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Они корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.

Теперь водители могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. При этом сотрудник полиции может проверить факт заключения договора обязательного страхования и запросить необходимую информацию в автоматизированной системе.

Нововведения были внесены в федеральный закон еще в мае, но до сих пор не были прописаны в ПДД.