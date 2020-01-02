Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Внесены поправки в ПДД, которые касаются проверок на дорогах

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Внесены поправки в ПДД, которые касаются проверок на дорогах
Фотобанк АН

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Они корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.

Теперь водители могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. При этом сотрудник полиции может проверить факт заключения договора обязательного страхования и запросить необходимую информацию в автоматизированной системе.

Нововведения были внесены в федеральный закон еще в мае, но до сих пор не были прописаны в ПДД.

ЕЧ

//картина дня

Общество

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу годовщины дня рождения Бандеры. Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего с Украиной.

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются друг с другом. «У нас широко входят понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность»

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

Вчера московская полиция обратилась за помощью, они искали 6-летнюю девочку, которая якобы была похищена в новогоднюю ночь. Но злоумышленница сама…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила…

//новости ан

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.

//новости ан

//новости ан

Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет. Он связывает это со своей общественной деятельностью, которая не нравится…

//новости ан

Модель и телеведущая Маша Миногарова пожалуй единственная из отечественных знаменитостей честно написала в соцстети о том, что не такой уж и светлый год был у неё, как…