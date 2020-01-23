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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В России может сократиться спрос на туры в Китай

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В России может сократиться спрос на туры в Китай
Фото: Pixabay

Один из крупнейших туроператоров России зафиксировал первые отказы от туров в Китай. В целом туристическим компаниям в эти дни поступает масса звонков с вопросами от туристов по поездкам в Китай.

«Отказники», как правило, должны были отправиться на Хайнань в ближайшие дни. Правда, массового отказа от путевок пока что нет.

Эксперты туротрасли также отмечают, что ситуация с Китаем отразилась на спросе на туры в Таиланд и Вьетнам – не только туристы, но и агенты интересуются у крупных туроператоров вопросами безопасности в странах Юго-Восточной Азии.

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