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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Совете безопасности появилась должность заместителя председателя

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете безопасности появилась должность заместителя председателя
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В связи с тем, что закон был внесен президентом России, депутаты рассмотрели его в приоритетном порядке.

«В соответствии с документом заместитель председателя Совета безопасности будет назначаться на должность и освобождаться от нее президентом России. Также глава государства определит его полномочия», – говорится в официальном сообщении Госдумы.

Кроме того, закон обязывает заместителя председателя Совета безопасности сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Совбез возглавляет и формирует президент России. В него также входят секретарь Совбеза, постоянные члены и члены СБ. Ими могут быть исключительно граждане России, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

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