Участник банды Цапка рассказал о других преступлениях сообщников

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23 января 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Участник банды Цапка из станицы Кущевской Владимир Алексеев (Вова Беспредел), которому дали пожизненный срок, дал признательные показания по ранее неизвестным следствию эпизодам.

Алексеев заявил об участии в преступной группировке Натальи Стришней (ранее Цеповяз), бывшей жены осужденного Вячеслава Цеповяза, ее родного брата Ивана, а также примкнувшего к ним Федора Стрельцова.

По данным следствия, Наталья Цеповяз и Иван Стришний играли одну из главенствующих ролей в банде, выступали своеобразными генераторами идей, отличались хитростью, обладали нужными связями и работали с банками. Сергей Цапок брал на себя силовое воздействие, а Федор Стрельцов, по кличке Федя Обнал, отвечал за обналичивание денежных средств и выступал в роли смотрящего.

В станице Кущевской действовало негласное правило: каждый предприниматель, который получал кредит в банке, должен был платить банде не менее 10% от этой суммы. Для этого в офисе ОПХ «Слава Кубани» устраивались специальные совещания, куда приглашались успешные предприниматели.

Сам Алексеев приезжал на них вместе с Цапком в качестве персональной охраны и силовой поддержки. При необходимости, по указанию Цапка, он применял силовое воздействие к несговорчивым, вплоть до физической расправы.

С 1998 по 2010 годы банда Цапка убила 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению и скончался в июле 2014 года в медчасти СИЗО N1 Краснодара.

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