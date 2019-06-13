Установлена личность мужчины, попавшего на фото на месте ДТП в Сочи, и похожего на главу кущевской банды Цапка

Установлена личность мужчины, попавшего на фото на месте дорожно-транспортного происшествия в Сочи, и похожего на главу кущевской банды Сергея Цапка. Авария в Сочи прозошла 4 июня.

После того, фото попало в Интернет, жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову. Они призвали выяснить личность подозрительного мужчины. Жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии - Цапок. По их убеждению, смерть лидера кущевской ОПГ была сфальсифицирована, - написала кубанская "Комсомольская правда".

В прокуратуре Краснодарского края выяснили и заявили, что на фото - уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич, и он находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках, относительно недалеко от Краснодара, он объявлен в федеральный розыск, - передает РИА Новости.

Сергей Цапок умер в медчасти краснодарском СИЗО в 7 июле 2014 года. По предварительным данным, из-за закупорки легочной артерии после отрыва тромба. За два дня до его смерти в том же СИЗО покончил с собой один участник банды "цапковских" Игорь Черных. По версии следствия, он был одним из основных киллеров кущевской банды.