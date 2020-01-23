ФСБ раскрыла сервис, с которого поступали сообщения о

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23 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Центр общественных связей ФСБ рассказал, что сервис, с которого приходит огромное количество сообщений о «минировании» общественных объектов в России находится в Нидерландах. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», - уточнили в ведомстве.

В тексте говорится, что «заминированными» являлись более 16 объектов: школы, детские сады, больницы, транспорт, торговые центры и магазины. При этом все сообщения носили ложный характер, отметили в ведомстве.

Отмечается, что с 23 января доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен для предотвращения заведомо ложных сообщений.

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