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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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ФСБ раскрыла сервис, с которого поступали сообщения о "минировании"

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ФСБ раскрыла сервис, с которого поступали сообщения о
Фото: pixabay.com

Центр общественных связей ФСБ рассказал, что сервис, с которого приходит огромное количество сообщений о «минировании» общественных объектов в России находится в Нидерландах. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», - уточнили в ведомстве. 

В тексте говорится, что «заминированными» являлись более 16 объектов: школы, детские сады, больницы, транспорт, торговые центры и магазины. При этом все сообщения носили ложный характер, отметили в ведомстве.

Отмечается, что с 23 января доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен для предотвращения заведомо ложных сообщений. 

 

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