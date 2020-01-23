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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Самой красивой бабушкой в Европе признали жительницу Рязани

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Самой красивой бабушкой в Европе признали жительницу Рязани
Екатерина Егина. Фото: Инстаграм Екатерины Егиной

На конкурсе красоты для женщин старше 40 лет, который прошел в столице Болгарии, выбрали самую красивую бабушку.

За корону боролись 30 красавиц из Сингапура, Индии, Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Белоруссии, Эстонии, России и других стран. Самой старшей участнице конкурса было 76 лет.

В итоге болгарский подиум покорила Екатерина Егина из Рязани. Именно она стала самой красивой бабушкой и получила титул «Grandmama Europe», сообщает портал rzn.info. Она представила на конкурсе джазовый вокал и зажигательный танец.

Екатерина Егина мать двоих детей и бабушка, занимается фитнесом и руководит проектом по доставке здорового питания.

Конкурс в Софии проводился по двум номинациям: «Миссис Вселенная Classic» – для женщин 40+ и «Mrs Grandmama Universe» – для красавиц, которые уже стали бабушками.

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ДВа

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