Самой красивой бабушкой в Европе признали жительницу Рязани

На конкурсе красоты для женщин старше 40 лет, который прошел в столице Болгарии, выбрали самую красивую бабушку.
За корону боролись 30 красавиц из Сингапура, Индии, Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Белоруссии, Эстонии, России и других стран. Самой старшей участнице конкурса было 76 лет.
В итоге болгарский подиум покорила Екатерина Егина из Рязани. Именно она стала самой красивой бабушкой и получила титул «Grandmama Europe», сообщает портал rzn.info. Она представила на конкурсе джазовый вокал и зажигательный танец.
Екатерина Егина мать двоих детей и бабушка, занимается фитнесом и руководит проектом по доставке здорового питания.
Конкурс в Софии проводился по двум номинациям: «Миссис Вселенная Classic» – для женщин 40+ и «Mrs Grandmama Universe» – для красавиц, которые уже стали бабушками.
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