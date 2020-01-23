Окостенелый костел Смоленска

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23 января 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]

126 лет простоял католический костёл в Смоленске. Шесть лет назад его обтянули строительной сеткой, но, кажется, только для вида. Никакой реконструкции готического здания не предвидится. «Объект культурного наследия» умирает…

Окостенелость: 1. Утрата жизненной гибкости, омертвелость. 2. Застой, отсутствие движения, развития. (dic.academic.ru)

16 января на сайте «АН» была опубликована статья «Плюс полная православизация всей России». В ней на примере двух областей (Калининградской и Смоленской) рассказывалось, о том, что в новом веке отношения между православными и католиками у нас, к сожалению, не церковные, не христианские, а какие-то, чуть ли не межгосударственные. И даже политические. Подобные отношения наполнены, мягко говоря, ненормальным содержанием и порой принимают самые уродливые формы. Порождением таких отношений стал Смоленский костел в его сегодняшнем уродстве. И, самое страшное, уродство это рукотворное…

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ ГУБЕРНАТОР

В декабре 2018 года на традиционной итоговой конференции губернатору Смоленской области А. В. Островскому был задан вопрос: каково будущее Смоленского костела?

Ответ на него приведу почти дословно.

«…Мы крайне обеспокоены состоянием Смоленского костела. Мы прекрасно осознаем историческую, и культурную, и в том числе, политическую значимость по данному вопросу. На протяжении уже долгих лет мы ставим этот вопрос перед министерством культуры. К сожалению, Министерство нас не слышит. И деньги не выделяет. В рамках нескольких встреч с министром культуры (Мединским. Ред.) прорабатывались различные вопросы использования костела. В том числе, и варианты финансирования. Но пока воз и ныне там. На днях (так совпало) я дал поручение своим подчиненным выйти на секретариат министра с просьбой об очередной моей встрече с Владимиром Ростиславовичем. Будем рассчитывать, что что-то сдвинуть удастся. Хотя есть определенные сложности и с этим. Владимир Ростиславович обижен на меня за то, что я пожаловался на него председателю правительства, что поручение данное 3 мая 2017 года о реставрации Смоленской крепостной стены министерством не выполнено. По поводу чего он звонил, и разговор был очень нелицеприятный. Но будем эти вопросы ставить и перед министром и, перед вице-премьером, и, если будет нужно, перед руководством страны. Понимая значимость этого вопроса…».

Как видим, губернатор сказал много. И… не сказал ничего. А главное, он не ответил на конкретный вопрос: каково будущее Смоленского костела? Отсюда вывод: губернатор или не знает ответа, или по какой-то причине не хочет отвечать.

Примерно через несколько дней мне переслали ответ Минкульта на официальный запрос одного интернет-издания по поводу Смоленского костела. И вот тут сразу стало ясно, о чем умолчал губернатор Островский.

«От: Пресс-служба МК РФ <pressa@mkrf.ru>

Дата: вторник, 18 декабря 2018 г., 18:02 +0300

Тема: Запрос. Направляет ответы на Ваши вопросы.

1. Объект культурного наследия «Польский костел, 1894 г.» (Римско-католический костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии) построен при католическом кладбище. Площадь - 793 кв.м., пользователь - Смоленский Культурно-выставочный центр имени Тенишевых.

2. В 2016 году Губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился в Минкультуры России с просьбой (!!!) рассмотреть вопрос создания на базе храма филиала Московской государственной академической филармонии. Согласно выводам Экспертной комиссии Минкультуры России, которая работала на месте, реконструкция объекта и прилегающей территории, установка органа и другие организационные расходы потребуют привлечения существенного объема средств. Стоимость предполагаемых затрат - 300 млн руб. В связи с этим, в официальном ответе Минкультуры России было сообщено о нецелесообразности создания филиала МГАФ на базе Польского костела.

В рамках заявочной компании по ФЦП «Культура России» на 2017 и 2018 годы Смоленским Центром по охране и использованию памятников истории и культуры были поданы заявки на разработку проектной документации по реставрации объекта. Запрашиваемый объем финансирования - 10,8 млн руб.

Однако, разработка проектной документации для проведения работ не была запланирована в связи с ограничением бюджетных ассигнований.

На официальном сайте http://www.gp-kultura.ru/ принята на рассмотрение заявка № 67-230214 на разработку проектной документации для проведения в 2019 году работ по сохранению указанного объекта культурного наследия в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Вопрос о финансировании работ по сохранению указанного объекта будет рассмотрен Экспертной комиссией Минкультуры России в установленном порядке.

3. В отношении объектов культурного наследия религиозного назначения, относящихся к федеральной собственности, решение о передаче религиозным организациям принимается Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество)…

…А ПОКА КОСТЕЛ УМИРАЕТ

Из ответа Минкульта понятны только два момента. Первые - губернатор Островский так озабочен судьбой католического костела, что первым готов его спихнуть Москве и умыть руки. Второй - Минкульт как ничего не делал для спасения «Объект культурного наследия», так ничего и не будет делать. И еще надо отметить, что ответы на официальные запросы не были получены ни из Федерального агентства «Росимущество», ни из администрации Смоленской области. Во всех остальных официальных и не очень ответах чиновников, в их заявлениях, реляциях, релизах разных уровней (как смоленских, так и московских), смоленские католики, Польская община и вопрос передачи ей костела в последние годы не упоминаются вообще. Нигде! Так же, как не берется в расчет и общественная Петиция ( https://www.change.org/p/смоленский-костёл-должен-жить-подари-жизнь-храму-непорочного-зачатия-пресвятой-девы-марии), которую на данный момент подписали более 29 тысяч человек. Ну и что? У вас свобода слова. У нас свобода слуха…

Предыдущий губернатор области Сергей Антуфьев еще в 2010 году на официальном совещании по подготовке к празднованию 1150-летию Смоленска заявлял, что здание вскоре может быть возвращено верующим. «У представителей туриндустрии скоро появится возможность показывать гостям еще один прекрасный объект… Это удивительно красивое здание, и прекрасно, если его удастся вернуть к жизни. С польской стороны на этот счет поступает достаточно много предложений – они готовы приступить к работам хоть завтра».

В 2016 году, узнав о странной инициативе губернатора Островского, католическая Архиепархия сделала серьезное официальное заявление.

«…Римско-католический приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске только за последние годы дважды подавал документы на предоставление в пользование католической общине одноименного храма в Смоленске. Последний раз Росимущество вернуло документы для внесения исправлений и дополнения архивной справки на том основании, что в архивной справке на здание «католического костёла» не было указано «религиозное назначение» здания. (?!).

…Всего же история стараний смоленской католической общины вернуть свое историческое здание насчитывает уже четверть века – ровно столько, сколько существует возрождённый в 1991 году приход». Тогда же, четыре года назад, снова по этому поводу высказался бывший губернатора Смоленской области Сергей Антуфьев. «Главный конфликт заключается в том, как использовать смоленский костел… Необходимо, чтобы храм продолжал жить. Но при этом костел должен находиться под контролем государства. В данный момент костел Смоленска по российскому законодательству считается памятником», - заявил господин Антуфьев, отработавший три года в Варшаве руководителем польского представительства «Россотрудничества». При этом экс-глава региона не исключил, что «Оптимальным будет решение вместе с Миникультом РФ сделать здание костела культурным объектом. А в перспективе можно рассматривать вариант, когда в костеле можно будет отправлять и католические службы».

Пока же уникальный храм – «Объект культурного наследия «Польский костел, 1894 г.», переживший не одну войну, советский воинствующий атеистический беспредел и много-многое другое, не то, что не вернулся к жизни, но он в прямом смысле умирает…

Формально он передан Культурно-выставочному центру им. Тенишевой. Но… Можете представить себе ситуацию, когда, например, Римско-католический Кафедральный собор в Москве или, того абсурдней, Храм Христа Спасителя были передан в собственность, управление, допустим, ВВЦ и КВЦ «Сокольники»? Нет. Оказывается, в Смоленске подобное не только возможно, но и уже произошло! Пока шла бесплодная переписка католического прихода с властями (она и сейчас продолжается), Федеральное Агентство по управлению госимуществом (Росимущество) в том же 2016 году тихой сапой передало католический храм во владение КВЦ, который никакого отношения к религии, вере и вероисповеданию не имеет. И плевать, что этот факт, противоречащий российскому законодательству, не только лишает смоленских католиков права пользоваться храмом, построенным на средства их потомков-предшественников. Он, вполне возможно, лишит город уникального памятника архитектуры, поскольку денег на реставрацию здания ни область, ни государство не выделяет. (Не может, или не хочет? – это отдельный вопрос). Кстати, на празднование 1150-летия Смоленска в 2013 году из федерального бюджета было выделено аж 16, 5 миллиардов рублей. (!). Католический храм, «Объект культурного наследия» не получил ни копейки. А на костеле, пережившем не одну войну, советский воинствующий атеизм и много-многое другое, в прямом смысле растут деревья, из стен на головы людские падают кирпичи, храм разрушаясь и снаружи, и внутри, умирает…

ПОСЛЕСЛОВИЕ - ОБРАЩЕНИЕ Редакция газеты «Аргументы недели» официально обращается к новому министру культуры. Персонально. Ольга Борисовна, помогите православному и многострадальному городу Смоленску сохранить уникальный католический храм. Тысячи и тысячи простых людей всех вероисповеданий и конфессий, жители города, российские и европейские туристы будут Вам во многом признательны и благодарны…

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