Майор доказал в суде, что

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23 января 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Начальник отдела материального обеспечения космических войск РФ под Тамбовом Игорь Рясков потребовал от командования отменить взыскание в суде, т.к. защищал свою жизнь, отмахиваясь от пчелы.

Согласно источнику, военнослужащий размахивал руками во время подъема флага на утреннем построении. На что командование объявило ему выговор, но майор решил доказать, что всему виной плеча и аллергия на яд насекомого, который мог привести к анафилактическому шоку. Рясков объяснил в суде, что пчела села ему на лицо и могла ужалить.

В итоге суд изучил выписку из амбулаторной карты военнослужащего и пришел к выводу, что у него действительно аллергия. Также нашелся свидетель по делу – лейтенант, который видел ситуацию с пчелой.

Суд признал дисциплинарное взыскание незаконным и постановил отменить его.

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