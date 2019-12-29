Антигистаминные препараты для лечения аллергии

Аллергия - уже давно не является одним заболеванием. Это перечень болячек, которые очень негативно влияют на все функции человеческого организма.
Врачи расшифровывают термин аллергия, как иммунопатологический процесс. Выражается он в сильной чувствительности иммунной системы к различным факторам. Таким как: продукты питания, медицинские препараты, окружающая среда, гигиена, использование химических средств.
Именно антигистаминные препараты способны повлиять и помочь избавиться от аллергии. Но при неправильно подобранном лекарстве, не регулярном приеме - вы сможете лишь временно снять симптомы заболевания, а не искоренить его полностью.
Для того, чтобы разобраться, какие таблетки, сиропы, спреи - на самом деле смогут побороть аллергию различного характера - мы представляем ряд актуальных вопросов:
- Какие таблетки антигистаминные?
- Антигистаминные средства при аллергии?
- Как принимать противоаллергические препараты?
Более того, ниже вы увидите список из препаратов разного поколения. Он поможет вам сравнить и подобрать лекарство, которое подходит под ваши симптомы, и способно устранить их.
Помните! - наша статья является ознакомительной информацией. Перед приемом любых медицинских средств, первым делом стоит обратиться к врачу. Он сможет обозначить характер аллергии и узнать на что она может быть. Назначить антигистаминные таблетки и помочь избавиться от проблемы.
Препараты для аллергии, и как они действуют?
Современный мир - это скопление аллергических факторов. На появление аллергического процесса может влиять буквально все: пыль, животные, укусы насекомых, запах цветов/ деревьев, любая еда, различные приемы таблеток и витамин, средства собственной гигиены.
Все ежедневно окружает нас и наш быт. Поэтому при подборе продуктов, уходовых средств - важно знать, есть ли у вас неправильная реакция на это, или нет.
Антигистаминные препараты выступают в роли защиты от внешних раздражительных факторов. Они предотвращают и устраняют симптомы аллергических реакций.
Как происходит их воздействие?
В организм попадает аллерген. После чего в нем вырабатывается активные вещества, которые усиливают воспаление аллергической реакции. Антигистаминное средство способно нейтрализовать действие негативных клеток (гистаминов), и успокоить реакции человека.
Лучшие антигистаминные средства способны устранить симптом за 10-15 минут. Такие препараты вводятся внутривенно. Но и антигистаминные средства при аллергии в виде таблеток - являются высокоэффективными и мощными способами.
Симптомы аллергии при которых необходимо принять антиаллерген:
- Покраснения, высыпания, чесание всего тела или локальных мест.
- Судороги.
- Слезятся глаза, нос, раздражается небо.
- Падение артериального давление, понижения температуры.
- Кашель и отеки.
Если у вас возникли подобные симптомы и они набирают внушительного характера, мы рекомендуем вызвать скорую помощь и выпить противоаллергическое средство.
Какие бывают антигистаминные препараты? Виды поколений
Противоаллергические лекарства разделяют на несколько поколений. Каждое поколение становится усовершенствованным и более мощным. Но, эксперты и врачи разделяют мнение, что препараты первого и второго поколения имеют один большой минус. Они обладают успокоительным и снотворным свойством. Поскольку влияют на нервную систему человека.
Итак, ознакомимся с тремя поколениями антигистаминных препаратов:
- К первому поколению относятся лекарства: супрастин, димедрол, фенкарол, диазолин. Димедрол - с недавних пор стал препаратом, который можно приобрести только по рецепту. Их не рекомендуют принимать при вождение за рулем, поскольку они могут вызвать сильные побочные эффекты.
- Второе поколение. Таблетки не вызывают привыкания и сонливости. Принимают их раз в сутки. К ним относятся: кларитин, рупафин, зиртек, кистин, цитрин.
- Третье поколение. Самое щадящие, их даже называют пробиотиками. В организме происходит их распад, за счет этого и возникает лечебное действие.К ним относятся: эриус, фенестил, фескодин, фексофат.
Помните! Существует лишь три основных группы поколений. Все остальные являются выдумками для удачных рекламных ходов.
А сейчас, к вашему вниманию сравнительная таблица препаратов. Она поможет вам определиться и подобрать необходимый под вашу симптоматику.
|№
|Таблетки противоаллергические названия и их поколения
|Свойства
|1
|Зодак какого поколения препарат:
|Второе поколение. Главное предназначение: сезонный аллергический ренит. Весенние время, когда деревья и цветы начинают цвести и выделять пыльцу. От которой у многих людей возникает аллергия.
|2
|Дезал поколения препарата:
|Первое поколение. Славится своим продолжительным действием. Устраняет симптомы, которые появились вследствие контакта с животными, цветения растений.
|3
|Зиртек какого поколения препарат:
|Второе поколение. Это оригинальный препарат, который способен устранить любые симптомы аллергии. Часто применяется при пищевой аллергической реакции.
|4
|Цетрин какого поколения препарат:
|Второе поколение. Действующие вещество цетиризин. Скорость действия является очень высокой, в течение 10-20 минут приходит облегчение от любых видов аллергии.
|5
|Эриус какого поколения препарат:
|Первое поколение. Самый мягкий и длительный эффект. Эриус не нарушает работу систем органов, не имеет побочные действия. Влияет на любой аллергический процесс.
Одним большим плюсом антигистаминных препаратов это - их цена. Из-за большого количество качественных и сильнодействующих аналогов, вы без проблем сможете подобрать лекарство, которое подойдет вам по цене.
Если вы обнаружили симптомы аллергии - поспешите обратиться к врачу. Многие считают, что аллергия не есть серьезным заболеванием. Это совсем не так. Она может очень сильно отразиться на функциональном состояние организма, и довести до летальных исходов. Здоровье превыше всего - помните!