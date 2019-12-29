Антигистаминные препараты для лечения аллергии

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29 декабря 2019, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

аллергия,pixabay.com

Аллергия - уже давно не является одним заболеванием. Это перечень болячек, которые очень негативно влияют на все функции человеческого организма.

Врачи расшифровывают термин аллергия, как иммунопатологический процесс. Выражается он в сильной чувствительности иммунной системы к различным факторам. Таким как: продукты питания, медицинские препараты, окружающая среда, гигиена, использование химических средств.

Именно антигистаминные препараты способны повлиять и помочь избавиться от аллергии. Но при неправильно подобранном лекарстве, не регулярном приеме - вы сможете лишь временно снять симптомы заболевания, а не искоренить его полностью.

Для того, чтобы разобраться, какие таблетки, сиропы, спреи - на самом деле смогут побороть аллергию различного характера - мы представляем ряд актуальных вопросов:

Какие таблетки антигистаминные? Антигистаминные средства при аллергии? Как принимать противоаллергические препараты?

Более того, ниже вы увидите список из препаратов разного поколения. Он поможет вам сравнить и подобрать лекарство, которое подходит под ваши симптомы, и способно устранить их.

Помните! - наша статья является ознакомительной информацией. Перед приемом любых медицинских средств, первым делом стоит обратиться к врачу. Он сможет обозначить характер аллергии и узнать на что она может быть. Назначить антигистаминные таблетки и помочь избавиться от проблемы.

Препараты для аллергии, и как они действуют?

Современный мир - это скопление аллергических факторов. На появление аллергического процесса может влиять буквально все: пыль, животные, укусы насекомых, запах цветов/ деревьев, любая еда, различные приемы таблеток и витамин, средства собственной гигиены.

Все ежедневно окружает нас и наш быт. Поэтому при подборе продуктов, уходовых средств - важно знать, есть ли у вас неправильная реакция на это, или нет.

Антигистаминные препараты выступают в роли защиты от внешних раздражительных факторов. Они предотвращают и устраняют симптомы аллергических реакций.

Как происходит их воздействие?

В организм попадает аллерген. После чего в нем вырабатывается активные вещества, которые усиливают воспаление аллергической реакции. Антигистаминное средство способно нейтрализовать действие негативных клеток (гистаминов), и успокоить реакции человека.

Лучшие антигистаминные средства способны устранить симптом за 10-15 минут. Такие препараты вводятся внутривенно. Но и антигистаминные средства при аллергии в виде таблеток - являются высокоэффективными и мощными способами.

Симптомы аллергии при которых необходимо принять антиаллерген:

Покраснения, высыпания, чесание всего тела или локальных мест.

Судороги.

Слезятся глаза, нос, раздражается небо.

Падение артериального давление, понижения температуры.

Кашель и отеки.

Если у вас возникли подобные симптомы и они набирают внушительного характера, мы рекомендуем вызвать скорую помощь и выпить противоаллергическое средство.

Какие бывают антигистаминные препараты? Виды поколений

Противоаллергические лекарства разделяют на несколько поколений. Каждое поколение становится усовершенствованным и более мощным. Но, эксперты и врачи разделяют мнение, что препараты первого и второго поколения имеют один большой минус. Они обладают успокоительным и снотворным свойством. Поскольку влияют на нервную систему человека.

Итак, ознакомимся с тремя поколениями антигистаминных препаратов:

К первому поколению относятся лекарства: супрастин, димедрол, фенкарол, диазолин. Димедрол - с недавних пор стал препаратом, который можно приобрести только по рецепту. Их не рекомендуют принимать при вождение за рулем, поскольку они могут вызвать сильные побочные эффекты. Второе поколение. Таблетки не вызывают привыкания и сонливости. Принимают их раз в сутки. К ним относятся: кларитин, рупафин, зиртек, кистин, цитрин. Третье поколение. Самое щадящие, их даже называют пробиотиками. В организме происходит их распад, за счет этого и возникает лечебное действие.К ним относятся: эриус, фенестил, фескодин, фексофат.

Помните! Существует лишь три основных группы поколений. Все остальные являются выдумками для удачных рекламных ходов.

А сейчас, к вашему вниманию сравнительная таблица препаратов. Она поможет вам определиться и подобрать необходимый под вашу симптоматику.

№ Таблетки противоаллергические названия и их поколения Свойства 1 Зодак какого поколения препарат: Второе поколение. Главное предназначение: сезонный аллергический ренит. Весенние время, когда деревья и цветы начинают цвести и выделять пыльцу. От которой у многих людей возникает аллергия. 2 Дезал поколения препарата: Первое поколение. Славится своим продолжительным действием. Устраняет симптомы, которые появились вследствие контакта с животными, цветения растений. 3 Зиртек какого поколения препарат: Второе поколение. Это оригинальный препарат, который способен устранить любые симптомы аллергии. Часто применяется при пищевой аллергической реакции. 4 Цетрин какого поколения препарат: Второе поколение. Действующие вещество цетиризин. Скорость действия является очень высокой, в течение 10-20 минут приходит облегчение от любых видов аллергии. 5 Эриус какого поколения препарат: Первое поколение. Самый мягкий и длительный эффект. Эриус не нарушает работу систем органов, не имеет побочные действия. Влияет на любой аллергический процесс.

Одним большим плюсом антигистаминных препаратов это - их цена. Из-за большого количество качественных и сильнодействующих аналогов, вы без проблем сможете подобрать лекарство, которое подойдет вам по цене.

Если вы обнаружили симптомы аллергии - поспешите обратиться к врачу. Многие считают, что аллергия не есть серьезным заболеванием. Это совсем не так. Она может очень сильно отразиться на функциональном состояние организма, и довести до летальных исходов. Здоровье превыше всего - помните!